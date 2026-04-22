En la sesión de apertura de este miércoles, 22 de abril de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1751 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,06% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.35%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 0.88%. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual, por lo tanto, es un indicativo favorable para los inversores y la economía en general. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.92%, es menor que la volatilidad anual del 6.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.