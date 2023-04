"No tendría la plata en un banco", la advertencia de Álvarez Agis si Milei gana las elecciones

Emmanuel Álvarez Agis lanzó una advertencia en caso de que el libertario Javier Milei, precandidato a presidente por La Libertad Avanza, gane las elecciones.

El economista habló sobre la posibilidad de que el diputado gane las elecciones y lo criticó duramente. Milei, por su parte, no tardó en salir a responder.

"No quiero llamar a la desgracia, pero si alguien dice que su programa económico es prender fuego el Banco Central, que es la entidad que regula los bancos, yo no tendría la plata en un banco ", sostuvo Agis, que fue viceministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En este sentido, remarcó que las ideas de dolarización que propone el economista libertario tienen la "estrategia de funcionar como una profecía autocumplida".

Álvarez Agis advirtió que si Javier Milei gana las elecciones "no tendría la plata en un banco"

"Si yo digo ‘conmigo no va a haber sistema bancario' y empiezo a subir en las encuestas, tal vez lo que quiero hacer es generar una corrida bancaria para que después el ajuste lo haya hecho el mercado y no yo . Y en realidad lo hice yo porque estoy llamando a esa desgracia", aseguró anoche en diálogo con Canal 9.

En ese sentido, se refirió al crecimiento de Javier Milei en las últimas encuentas. "No me extraña el crecimiento de expresiones distintas a Cambiemos y al Frente de Todos, porque los dos han fracasado en la administración de la economía".

"Lo que me preocupa es que ese crecimiento sea a fuerza de tratar de generar desgracias peores. Ya suficiente con el fracaso del Frente de Todos y de Cambiemos, no llamemos a una corrida cambiaria por la tele porque me parece una irresponsabilidad absoluta ", concluyó el exfuncionario.

La respuesta de Javier Milei a las críticas por la dolarización

Por su parte, Milei salió a responder a las críticas a sus ideas de dolarización y acusó a quienes expresan estos cuestionamiento de "flojos".

El diputado y precandidato presidencial por La Libertad Avanza indicó que quienes critican a su idea desconocen el "balance del Banco Central" y tienen "nula lógica de mercado", entre otras cuestiones.

"Veo críticas sobre nuestra propuesta de dolarización y noto:

Desconocimiento del balance del BCRA Impericia para derivar la demanda de dinero en equilibrio general estático y dinámico Ignorancia del rol de la condición de transversalidad Nula lógica de mercado.

Flojos ", escribió en su cuenta de Twitter.

"Desde mi punto de vista, dada la tasa de inflación y su historial, donde el origen es la voracidad fiscal y pasión por el robo del político argento no hay forma de tener moneda doméstica. Por ende, creo, sería mejor discutir cómo dolarizar más que en vomitar que es imposible", agregó en otro tweet.