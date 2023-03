La solución de Emmanuel Álvarez Agis para la deuda externa argentina

Este viernes se conocerá un nuevo reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se informará la meta de reservas que necesita alcanzar Argentina según el acuerdo del país con el organismo internacional, pero el economista Emmanuel Álvarez Agis anticipa que es necesario volver a negociar el préstamo.

"Hay que demostrarle al Fondo toda la voluntad de pago hasta este punto: invitémoslo al Banco Central y digámosle: ‘Cobrate'" sostuvo Álvarez Agis durante una entrevista con LN+. En este sentido, agregó: "Se van a dar cuenta de que no es un problema de voluntad, sino de realidad".



El préstamo de u$s 45.000 millones que contrajo el gobierno de Mauricio Macri y que se renegoció durante la actual administración de Alberto Fernández tuvo un reajuste de sus metas por diversas situaciones. Pero la que está por delante es la sequía, que afecta la cosecha y reduce la previsión de dólares que se sumarán a las arcas del Banco Central.

La solución de Álvarez Agis: "Digamosle al Fondo vení, cobrate"

"Entrá al Banco Central (en referencia al FMI), no hay dólares y me vino una sequía. Empecemos a charlar de cómo soluciono lo que me falta, no de cómo te pago lo que no tengo", propuso Álvarez Agis, quien fue viceministro de Economía en el segundo mandato de Cristina Kirchner.



Crisis argentina: el sombrío panorama de Emmanuel Álvarez Agis

El economista director de PxQ describió la situación que atraviesa la Argentina y consideró: "En un país normal, si viene una sequía y me pierdo u$s 20.000 millones, ¿qué hago? El manual dice: andá a Nueva York, pedí dólares y los pagás en 10 años, pero la Argentina no puede emitir deuda. Bueno, tapá con dólares del Banco Central. Pero no tiene reservas".

"Bueno, vamos al Fondo Monetario Internacional (FMI), diseñado para ayudarte en estas situaciones. Pero bueno, ya sabemos la relación tortuosa que tenemos con el Fondo", agregó sobre las limitaciones que tiene el país para afrontar los compromisos en dólares que se verán afectados por la sequía.

Gobierno de Alberto Fernández: duras críticas de Álvarez Agis

A su vez, Álvarez Agis se refirió a la gestión económica de Alberto Fernández, la cual según él separaría en dos: "En pandemia me parece que no se puede clasificar, y no hay demasiado para criticar. Posterior a la pandemia, creo que fue muy mala y nos perdimos varios trenes en el medio".

Por último, el ex número 2 del Palacio de Hacienda analizó que "éste es el año más difícil desde 2001, y consideró que "para que baje la demanda va a tener que haber una recesión. Va a ser muy difícil".