El Gobierno de Javier Milei cumple hoy dos años en el poder y, luego de triunfar en las elecciones intermedias, ve mejorar los datos sobre la percepción económica y la aprobación de la gestión, pero la opinión pública sigue teniendo en agenda otros temas que le preocupan.

Según el informe de D’Alessio IROL y Berensztein, la percepción positiva de la situación económica subió a 41%, recuperando seis puntos frente a octubre (35%). Sin embargo, el 57% sigue creyendo que la situación es peor que la del año pasado.

Entre los votantes de La Libertad Avanza, la mejora es aún más marcada: salta de 67% a 74%. A la vez, las expectativas para el próximo año llegan al 46%, dos puntos más que el mes anterior, mientras que en la base libertaria trepan al 92%.

La evaluación de la gestión también mostró un avance: la aprobación general del Gobierno pasó de 42% a 46%, un repunte de cuatro puntos poslegislativas.

El contraste por voto es extremo: entre los libertarios, la aprobación trepa de 88% a 95%, mientras que entre los votantes de Fuerza Patria se mantiene en el 1%, marcando una grieta persistente en la lectura del rumbo económico y político.

Donde se profundizan las tensiones es en la agenda de preocupaciones: la inseguridad vuelve al primer lugar con un salto de 8 puntos, seguida por la incertidumbre económica y la percepción de que no hay propuestas realizables para el crecimiento.

El análisis por voto también es revelador: quienes eligieron a LLA mencionan como principales temores la inseguridad (82%), la corrupción kirchnerista (67%) y el acceso a las drogas (49%).

En contraste, los votantes opositores priorizan el ajuste del Gobierno (91%), la incertidumbre económica (90%) y la falta de propuestas concretas para el crecimiento (78%).

En el plano político, el estudio marca movimientos relevantes: Diego Santilli y Patricia Bullrich lideran la imagen positiva con 43%, mientras que Javier Milei alcanza 41%, tres puntos más que el mes anterior.

Dentro del electorado libertario, el presidente sigue siendo el dirigente mejor evaluado, con 89% de imagen positiva, seguido muy de cerca por Bullrich (88%).

Ayuda al Gobierno que, en términos de gestión temática, La Libertad Avanza es el único espacio con aprobación mayoritaria en todas las áreas evaluadas, aunque con matices significativos.

Economía y Relaciones Exteriores superan el 30% de alta aprobación a nivel general, mientras que Seguridad aparece como el punto más sólido dentro de la base oficialista, con mayoría de valoraciones positivas y baja crítica.

Sin embargo, el Gobierno enfrenta desafíos severos de legitimidad en Salud, Justicia y Educación, donde predominan las opiniones negativas, incluso con un tercio de votantes libertarios manifestando desaprobación.

En el gabinete, Capital Humano aparece como el área de mayor consenso interno, con 69% de “muy bueno” entre los votantes de LLA y prácticamente sin críticas. Desarrollo Social, por el contrario, exhibe una fractura interna, donde un apoyo significativo convive con un bloque crítico cercano a un tercio del propio oficialismo.

En cuanto al consumo, el 49% espera una recuperación hacia el segundo semestre de 2026, una señal de expectativa moderada; en cambio, el 44% descarta cualquier mejora, especialmente entre los sectores opositores.

Con un humor social dividido, el estudio confirma un escenario en el que Milei recupera oxígeno político y social luego de las legislativas, pero enfrenta un mapa de preocupaciones donde la inseguridad y las tensiones económicas continúan marcando el pulso ciudadano.

Ficha Técnica de la encuesta D’Alessio IROL y Berensztein