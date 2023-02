"No explota porque todo está anestesiado": el terminante diagnóstico de un ex ministro de Economía sobre la inflación

Ayer el INDEC dio a conocer el dato de la inflación en enero, el cual dio 6% y 98,8 interanual, cada vez más cerca de las tres cifras, y Hernán Lacunza, exministro de Economía de la administración de Mauricio Macri y muy cercano actualmente a Horacio Rodríguez Larreta, analizó que " con estos datos, la economía ya explotó ".

Lacunza fue uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) en poner paños fríos luego del comunicado que emitió la coalición en los últimos días con respecto a la deuda en pesos y la preocupación que ese panorama trae, pero en esta oportunidad fue determinante.

"Se les acabaron los adjetivos, empezaron con los Precios Justos, ahora no saben más que poner, sumaron otros siete cortes de carne, la respuesta es la misma", comenzó su análisis sobre la respuesta del Gobierno frente a una nueva aceleración en los aumentos de precios.

"No explota porque...": el terminante diagnóstico de un ex ministro de Economía sobre la inflación

En la entrevista que brindó a LN+, Luis Majul le consultó "¿por qué no explota todo?", a lo que Lacunza consideró que "acá se llama explosión a lo que pasó en el '89 y en el 2001, pero si yo agarro cualquier país del mundo y te digo tres datos: la pobreza al 40%, la inflación al 100% y la brecha al 100%, vos decís 'eso explotó'".

El valor del dólar: El duro diagnóstico de Hernán Lacunza

El economista que también formó parte de la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires es uno de los principales especialistas en el equipo económico de Juntos por el Cambio y no dudó en describir la profundidad de la crisis que atraviesa el país.

"Ya explotó, está anestesiado por amortiguadores como el cepo, planes sociales y cambiarios. Es el plan seguir, aguantar, que se yo, que cada uno ponga su verbo, solo sirve para reprimir algunas consecuencias", sentenció. Además, adelantó que para él "la pobreza va a estar en 40% y así no va a bajar".

Con miras a una posible llegada al poder de JxC en diciembre, Lacunza sostuvo: "A mí me sorprende que desde el Gobierno se 'sorprendan' con estos datos, patean gastos, adelantan ingresos, es muy difícil que recuperen la credibilidad, yo me conformaría con que no sumen más macanas".

Por último, dejó un duro dato del dólar al analizar que, si bien no iba a decir si estaba barato o caro, "te voy a dar algo chequeable: en el rango de dólar paralelo de este Gobierno está en el mínimo, ha sabido estar en el rango de $ 500 y un promedio te da $ 400, el valor depende de cuantas macanas más hagan".