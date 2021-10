El video con el que La Cámpora recuerda a Néstor Kirchner a 11 años de su muerte

A 11 años de la muerte de Néstor Kirchner -falleció el 27 de octubre de 2010- La Cámpora publicó un video para homenajear al ex presidente en sus redes sociales.

"Asumamos nuestra historia, asumamos nuestra bandera y no le tengamos miedo al presente y al futuro que viene. Construyamos la felicidad de todos los argentinos. Hoy como siempre: #NéstorVive" , dice el posteo que acompaña al video que sumó casi 2440 Me gusta y 1014 retuits en sus primeras cinco horas de publicación.



En el compilado de imágenes se ve a Kirchner jugando un partido de fútbol en pantalón de vestir y camisa , mientras se escucha su voz en off: "No somos un Gobierno dispuesto a convivir con la obsecuencia. Siempre estaremos jugando al filo, no nos interesa la falsa gloria de puestos cortos".

También se lo ve caminando por barrios carenciados, visitando comedores infantile s, brindando discursos ante un micrófono y hasta en compañía de su esposa y ahora vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Pareciera ser que cuando se acercan etapas electorales, hay que tratar de diferenciarse de cualquier forma, creyendo que con ello se va a construir una alternativa y se alejan del lenguaje y de las necesidades de la gente", continúa el ex presidente en una declaración cargada de significación tras la derrota del oficialismo en las PASO.



"El Frente para la Victoria va a tener como concepto claro y concreto decir la verdad, aunque duela. Cuando hay que decir que no, se dice que no; no podemos por eso y esto. Cuando podemos, no se dice que sí, se hace", señala en el final.

Néstor Kirchner junto al actual presidente, Alberto Fernández, quien fue su jefe de Gabinete.

El discurso completo



No somos un Gobierno dispuesto a convivir con la obsecuencia. Siempre estaremos jugando al filo, no nos interesa la falsa gloria de puestos cortos. Porque este Gobierno no está buscando ser premiado por el poder central. El único compromiso que podemos tener los funcionarios del pueblo y no con sectores o círculos del privilegio.

Que aquellos que llegan con el voto del pueblo tienen la obligación política y moral de gobernar para ese pueblo y dejar de hacer de la política una ciencia especulativa y fría detrás de despachos y escritorios.

No vamos a ser obedientes, no nos interesa portarnos bien para ver cómo nos premian, no nos vinimos a quedar sentados toda la vida donde estamos.

Se puede triunfar en política cuando triunfa el pueblo, porque es el único triunfo que vale la pena.

Dejemos los miedos de lado. Nosotros estamos en política porque creemos que el pueblo debe ser protagonista de la lucha de la justicia y la dignidad. Estamos en política porque creemos en la liberación nacional. Estamos en política porque a lo único que le tenemos miedo es a la entrega, a generar una democracia domesticada donde nuestro pueblo sea simple espectador. Por eso nosotros vamos a salir casa por casa, rancho peronista por rancho peronista.

Tenemos que entender que la etapa que viene da lugar solamente para un gobierno revolucionario que asuma las contradicciones sociales y que definitivamente empecemos a transitar por el camino de la construcción de esa Argentina libre, justa y soberana que tantas veces hemos proclamado.

Tomemos posiciones claras para generar un verdadero gobierno revolucionario para que Perón y Eva Perón desde el cielo vean que su legado histórico del pueblo argentino está encontrando el vaso comunicante en militantes que están dispuestos a despojar definitivamente la envidia, la mezquindad, el enfrentamiento estéril, el preocuparse de si un compañero crece más o menos qeu el otro y cortémosle las patas, sino que necesariamente en el peronismo está naciendo la necesidad de acordarnos de una vez por todas de los más humildes, de los desposeídos de siempre como dicen.

Que tenemos miedo a veces de ponernos al frente de su protesta, que tenemos miedo de ponernos al frente de su actitud contestataria, y nosotros, este militante que está en la Municipalidad de Río Gallegos cumpliendo simplemente una función temporal, si hay protesta va a estar al frente de la protesta, si hay una actitud contestataria va a estar al frente de la actitud contestataria. Va a estar con ustedes y al frente y caminando esa lucha que nos lleve a la Casa Rosada y volvamos a escuchar el candor del pueblo sabiendo que esa Casa sirve para instrumenta la justicia social y no para que sea el paraíso de los banqueros internacionales que nos van entregando día a día.

Pareciera ser que cuando se acercan etapas electorales, hay que tratar de diferenciarse de cualquier forma, creyendo que con ello se va a contruir una alternativa y se alejan del lenguaje y de las necesidades de la gente.

Que recupere la JP no una agrupación de compañeros jóvenes, sino una política dentro del movimiento que se exprese como proyecto de poder, que le discuta al resto de las estructuras del peronismo las medidas a llegar, las acciones a seguir y el camino por el cual debemos andar. Que ustedes se pongan de pie, que construyan nuevas dirigencias, así van a volver los jóvenes al movimiento. Porque acá ser gobierno es una circunstancia, si somos gobierno y no llevamos adelante el proyecto que tenemos que llevar, seremos verdaderos obstáculos de ese camino que debe transitar la región. Ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje de una generación que fue golpeada, torturada, desaparecida y presa. Asumamos nuestra historia, asumamos nuestra bandera y no le tengamos miedo al presente y al futuro que viene y construyamos la felicidad de los argentinos.

El Frente para la Victoria va a tener como concepto claro y concreto decir la verdad, aunque duela. Cuando hay que decir que no, se dice que no; no podemos por eso y esto. Cuando podemos, no se dice que sí, se hace.