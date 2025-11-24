En esta noticia <b>¿De qué murió Juan José Mussi?</b>

A sus 84 años, falleció Juan José Mussi, histórico intendente del partido bonaerense de Berazategui, con mandato vigente.

Cabe destacar que fue elegido jefe comunal de ese distrito en 1987, 1991, 2003, 2007 y 2019. Además de ser sucedido políticamente por su hijo Patricio Mussi en alternancia con sus períodos.

“Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, compartió en sus redes sociales la expresidenta Cristina Kirchner.

El mensaje de la exmandataria finalizó con un sentido mensaje al hijo del jefe comunal: “Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto“.

Cabe destacar que el intendente había asumido su sexto mandato como intendente de Berazategui en 2023. Antes había sido ministro de Salud bonaerense; viceministro del Interior; secretario de Ambiente de la Nación y diputado provincial.

En 2019, Mussi padre comenzó una tercera etapa al frente de la comuna, cargo para el que fue reelecto en 2023.

¿De qué murió Juan José Mussi?

Mussi había sido sometido a una cirugía cardíaca en el Hospital El Cruce, con motivo de un infarto sufrido durante el mes de noviembre.

Posteriormente, fue víctima de una segunda intervención para colocarle una válvula cardíaca.

Sin embargo, los motivos concretos del deceso de este histórico varón del conurbano bonaerense no fueron develados por miembros de la familia Mussi.