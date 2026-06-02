En línea con las desregulaciones encaradas por el Gobierno, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó la modificación del procedimiento de registro para empresas y entidades civiles en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo hizo a través de la Resolución General 5/2026, que elimina la obligación de presentar copias en papel. Se las reemplaza por una plancha de inscripción digital con firma electrónica que tiene plena validez legal. Se trata de un cambio que busca "modernizar la administración pública", reducir costos operativos para los ciudadanos y facilitar la incorporación de entidades a la economía formal.

Cambios en la IGJ: cuándo se implementa el nuevo procedimiento digital

El nuevo procedimiento se implementará de manera progresiva siguiendo un cronograma específico, para permitir que las resoluciones y constancias se gestionen de forma remota.

Con esta medida, el organismo prioriza la eficiencia tecnológica y la “simplificación de procesos burocráticos” mediante el uso de herramientas digitales.

Hasta ahora, el sistema vigente (regulado por la Resolución 15/24) exigía la presentación de copias simples y de margen ancho, además de obligar a los profesionales a concurrir presencialmente para retirar los instrumentos inscriptos.

Los registros ahora serán digitales. ChatGPT

Desde el organismo señalaron que continuar con estos requisitos en 2026 implicaba un "costo innecesario", tanto para los profesionales como para la sociedad. En este sentido, la nueva norma se basa en el principio de que el Estado no debe exigir lo que ya puede obtener por sus propios medios digitales. “Menos papel, más empresas”, remarcaron.

La transición no será inmediata para todos los trámites. La resolución establece un Cronograma de Implementación que se publicará en el sitio web oficial de la IGJ.

A medida que los distintos actos registrales se incorporen a este cronograma, el organismo también realizará un cambio en su trazabilidad interna: se cerrará la numeración correlativa en soporte papel de las resoluciones particulares y se iniciará una nueva numeración digital. Aquellos trámites que aún no estén incluidos en el cronograma seguirán operando bajo los lineamientos de la resolución anterior.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El nuevo procedimiento establece que, una vez practicada la inscripción, el organismo generará una “plancha de inscripción digital”. Esta constancia tendrá las siguientes características:

Documentos embebidos: los instrumentos inscriptos estarán escaneados e incorporados dentro del mismo archivo digital.

Firma digital: será suscripta por el funcionario competente, otorgándole plena eficacia jurídica y valor probatorio como original, según la Ley de Firma Digital (N.º 25.506).

Remisión remota: la plancha será enviada al interesado a través de una plataforma digital, eliminando la necesidad de retiro presencial.

Para eso, los profesionales que dictaminen deberán consignar en el formulario de actuación los datos del autorizado (Nombre, CUIT y correo electrónico) para recibir la notificación. Por su parte, el documento original en soporte papel quedará incorporado al expediente administrativo del organismo .

La resolución