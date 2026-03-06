Llegar a la edad de retiro en la Argentina y constatar que no se reúnen los 30 años de aportes obligatorios exigidos por el sistema es una barrera que enfrentan miles de trabajadores. En 2026, el escenario previsional presenta reglas de juego distintas tras el fin del programa central de regularización que administraba la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Frente a este nuevo mapa normativo, las opciones para garantizar un acceso al sistema jubilatorio dependen estrictamente de la edad del solicitante y de su historial registrado. En marzo del año pasado, el Gobierno nacional decidió no prorrogar la Unidad de Pago de Deuda Previsional, la moratoria contemplada en la Ley 27.705 que permitía a los flamantes jubilados cancelar sus deudas en hasta 120 cuotas descontadas directamente del haber. Esta decisión cerró una puerta histórica, pero dejó activas otras alternativas legales para mitigar la falta de contribuciones. Para quienes aún no llegaron a la edad de corte, la herramienta que se mantiene plenamente vigente es el plan para adelantar aportes. Se trata de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para Trabajadores en Actividad (UCAP), el capítulo de la misma ley que sobrevivió al vencimiento. Esta alternativa funciona como una moratoria preventiva y permite a las personas que están a menos de diez años de jubilarse ordenar sus pagos y garantizar su acceso futuro al beneficio sin sorpresas de último momento. El esquema de la UCAP está destinado exclusivamente a mujeres de entre 50 y 59 años, y a hombres de entre 55 y 64 año. Según la normativa del organismo previsional, los trabajadores en relación de dependencia, autónomos o monotributistas que cumplan con este rango etario pueden “comprar” los períodos faltantes desde que cumplieron los 18 años hasta marzo de 2012 inclusive. Al realizar este pago anticipado, se aseguran llegar al día de su cumpleaños con el requisito de los 30 años ya saldado. El valor de la UCAP, que es lo que “comprás” para completar tus años, se define como el 29% de la Base Imponible Mínima vigente ($117.643,93). Por el contrario, para aquellos ciudadanos que en 2026 alcanzan la edad jubilatoria (60 en las mujeres y 65 en los hombres) y no cuentan con la trayectoria laboral exigida, el panorama es diferente. Al no existir una moratoria general para regularizar aportes recientes en cuotas, la principal red de contención que ofrece el Estado pasó a ser la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), diseñada específicamente para quienes quedaron al margen del sistema contributivo formal. La PUAM garantiza una cobertura previsional y atención médica a través del PAMI sin necesidad de contar con años de aportes previos, pero impone dos grandes condiciones. En primer lugar, equipara la edad de acceso: tanto hombres como mujeres deben tener obligatoriamente 65 años para solicitarla. En segundo lugar, el beneficio económico mensual equivale al 80% de una jubilación mínima, no genera derecho a una pensión por viudez para los familiares y requiere que el titular supere una estricta evaluación socioeconómica y patrimonial. Más allá de la PUAM y la UCAP, el sistema mantiene operativa la histórica Ley 24.476, una moratoria de carácter permanente que permite regularizar aportes caídos. Sin embargo, su utilidad en 2026 es matemáticamente muy acotada. La normativa solo habilita la declaración de deudas previsionales generadas desde el mes siguiente a cumplir los 18 años hasta el 30 de septiembre de 1993. Para alguien que cumple 60 o 65 años hoy, esa ventana de tiempo representa la posibilidad de adquirir un máximo de entre 9 y 14 años, obligando a tener un fuerte volumen de aportes reales posteriores para llegar a la meta. En este contexto de transición y sin un programa de regularización masivo en ventanilla, la planificación temprana se volvió un activo indispensable. Los especialistas en la materia recomiendan a todos los trabajadores ingresar periódicamente a la plataforma digital “Mi ANSES” con su Clave de la Seguridad Social. Allí es posible revisar en detalle la pestaña de “Historia Laboral” para constatar los aportes efectivamente ingresados por los empleadores y trazar, con años de anticipación, la estrategia más viable para el retiro. Ante la imposibilidad de afrontar pagos millonarios al contado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se consolida como la red de contención estatal, aunque con fuertes limitaciones. 65 años parejo para hombres y mujeres. (Importante: Las mujeres de 60 años sin aportes ya no tienen una vía de jubilación inmediata; deben esperar 5 años más). Si el titular fallece, su cónyuge no tiene derecho a cobrar pensión. El reconocimiento de aportes por hijos sigue siendo una herramienta vigente y fundamental para reducir la deuda de las mujeres. Si una madre tiene 3 hijos, “ahorra” 3 años de aportes, lo que a valores de hoy representa evitar un pago al contado de más de $1.200.000.