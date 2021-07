Monzó selló el apoyo a Manes y toma volumen su candidatura

Facundo Manes ya se mueve, camina y recorre como candidato. En la cuenta regresiva por el cierre de listas, que será el próximo sábado, el neurocientífico se mostró en el conurbano bonaerense con varios actores clave de su armado.

En un acto en el partido de San Miguel, Manes se mostró con una de las grandes incorporaciones a su espacio, Emilio Monzó. El ex presidente de la Cámara de Diputados sería el tercero en la lista de diputados nacionales. En segundo lugar se espera que esté Margarita Stolbizer, quien dejó pasar esta oportunidad para mostrarse con sus compañeros de espacio, pero que lo hará en los próximos días.



El anfitrión fue Joaquín De la Torre, ex intendente de San Miguel y ex ministro de María Eugenia Vidal en el gobierno provincial. De extracción peronista, decidió apoyar a Manes en la lista más "bonaerense", en contraposición a Diego Santilli, que llega con su gestión desde la capital. De la Torre no integraría la lista de diputados nacionales, sino que encabezaría como candidato a senador provincial por la primera sección electoral.

En el encuentro se hizo presente Maximiliano Abad, presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Es del riñón de Manes: en la interna partidaria de marzo, el neurocientífico apoyó su candidatura. E incluso Gastón Manes, su hermano, fue candidato en la lista de Abad.

En la actividad estuvieron también Alejandra Lordén, vicepresidenta del comité nacional de la UCR; Jaime Méndez, intendente actual de San Miguel; y Catalina Buitrago, diputada bonaerense cercana a De la Torre.

La lista de Manes, si bien se asienta sobre la UCR, busca ganar en amplitud: por eso es que suma a peronistas y PRO desencantados que no ven con buenos ojos la candidatura de Santilli. Es el caso de De la Torre, que quedó dolido luego del regreso de Vidal a la ciudad. Y también logró atraer al GEN de Stolbizer, de extracción radical pero enemistada con el partido desde hace más de una década.