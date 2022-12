La AFIP busca formalizar una economía que mueve más de u$s 2000 millones en las sombras: los pro y los contra

Ante la sequía en las divisas, la secretaria de Economía del Conocimiento de la Nación, que conduce Ariel Sujarchuk junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por pedido del equipo Económico, preparan un proyecto dirigido a profesionales que venden servicios al exterior.

Con el mismo objetivo de las últimas medidas lanzadas en la "gestión Massa", como el "dólar soja", el "dólar turista" o el denominado, "dólar tecno", un programa que habilita, entre otras cosas, a que las empresas exportadoras puedan percibir hasta un 30% de sus ingresos en dólares, ahora, el Gobierno trabaja en un "monotributo tech".

La medida estará dirigida al sector de mayor peso de la Economía del Conocimiento, que ingresa más de u$s 6000 millones al año . El 30 % del ingreso de divisas del tercer sector exportador de la Argentina, proviene de la industria del software y el 60% de servicios basados en el conocimiento (SBC), según Argencom.

Con el objetivo de absorber divisas, la AFIP se enfocó en este último nicho de servicios profesionales exportables que, según datos privados, "por la brecha y el cepo" mueve cerca de u$s 2000 millones, en las sombras

La cifra es atractiva ya que representa un tercio de la facturación formal, sin embargo, desde el Gobierno indicaron que "puede ser mucho más".

Los profesionales de e-sports podrán facturar a través del monotributo tecnológico, confirmaron fuentes oficiales.

En ese sentido, para ampliar el alcance, se sumará un sector que es tendencia y no para de crecer desde la pandemia: las personas que participen a nivel profesional en competencias de e-sports, podrán facturar a través del monotributo tecnológico, confirmaron fuentes oficiales.



INGRESO DE DIVISAS (PRO)

Aunque todavía queda mucho por definir, según información a la que accedió El Cronista el nuevo esquema tributario para enviar facturas al exterior, le permitirá a los profesionales cobrar hasta u$s 30.000 por año, más del doble de los 12.000 que se habilitaron este año.

La medida que será pionera en la agenda legislativa del año electoral, apunta a aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados, no tendrá costo fiscal y se centrará en otorgar a este nicho de la economía el beneficio cambiario de no tener la obligación de liquidar las divisas .

El proyecto generará un marco bajo las siguientes consignas: evitar la informalidad y fomentar la registración en el sistema tributario de forma ágil y sencilla , con acceso a obra social; favorecer a las y los pequeños exportadores de SBC/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos), y contará con distintas categorías disponibles de facturación.

COMPETENCIA CON EL EMPLEO formal (CONTRAS)

"Es una ley que se va a discutir el año que viene en el Congreso y quizás tarde en aplicarse, en el medio van a haber cambios políticos seguro", explicó un dirigente del sector que prefirió no opinar sobre la iniciativa.

La Economía del Conocimiento, según advierten desde hace tiempo las empresas, atraviesa un momento de distorsión por las condiciones macroeconómicas que impulsan la "fuga de talento" de profesionales de sistemas que optan por facturar directamente al exterior, en el mercado informal.

Desde el sector privado advierten que el monotributo tech genera competencia con el empleo formal

Al analizar los pro y los contra de la iniciativa, Gustavo Guaragna CEO de Snoop Consulting, afirmó que puede representar ingreso de divisas para las arcas del Estado, al captar "dinero negro" que hoy circula a través de plataformas o criptoactivos, pero marcó que competirá contra la generación de empleo formal que afronta costos impositivos y laborales "incomparables" al monotributo.

Una persona podrá facturar, en promedio, 2200 dólares por mes, mientras que el salario promedio en el sector, que es uno de los que ofrece mejor remuneración, ronda los $250.000 (entre 500 y 1000 dólares), contrastó y destacó que la industria del conocimiento emplea a más de 140.000 personas.