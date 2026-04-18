El próximo vencimiento del monotributo es el 20 de abril y muchos contribuyentes no saben si tienen períodos impagos acumulados. La buena noticia es que hoy se puede revisar todo desde el celular o la computadora en pocos minutos, sin ir a ninguna oficina. Para consultar la deuda del monotributo en ARCA existen dos vías principales: Desde la web el proceso es el siguiente: Desde el celular el camino es más directo. El vencimiento del monotributo opera el día 20 de cada mes y ya no se permite el pago en efectivo en ventanilla. Todas las operaciones deben realizarse de forma electrónica, ya sea mediante transferencia, VEP, débito automático o billeteras virtuales. Estas son las formas de pago habilitadas actualmente: Un punto que no hay que ignorar: los pagos pueden tardar hasta 48 horas hábiles en verse reflejados en el sistema. Eso significa que si se paga el mismo día 20, es conveniente hacerlo a primera hora para evitar que una demora técnica lo registre como pago fuera de término. Si los períodos impagos son varios, existe una alternativa para no tener que pagar todo de una vez. Para financiar deudas con ARCA, es posible utilizar el sistema “Mis Facilidades” con Clave Fiscal, donde el contribuyente selecciona el plan adecuado según sus necesidades, consolida la deuda y paga un anticipo. Este procedimiento permite obtener cuotas fijas con una tasa de interés reducida, regularizando impuestos, seguridad social y otras obligaciones. Los intereses se generan automáticamente desde el primer día de atraso, elevando el monto final a abonar. La deuda queda registrada en el sistema, lo que puede generar complicaciones administrativas como dificultades en futuros trámites. Cuanto antes se regularice la situación, menor será el impacto sobre el bolsillo.