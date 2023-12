Mondino anunció que Argentina firmará el principio de ingreso a la OCDE

La flamante canciller Diana Mondino anunció hoy en un evento en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la Argentina acepta firmar la carta de invitación al proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se trata de un giro geopolítico de magnitudes, luego de la ya anunciada negativa a ingresar al foro de los BRICS .

"Les comento que esta mañana ya hemos acordado con el señor Andreas Schaal [director de Relaciones Globales de la OCDE] que la Argentina mañana firma el acceso a la OCDE" , anotició la funcionaria entrante momentos antes de la asunción formal de Javier Milei como presidente de la Nación.

A pesar de las palabras de la funcionaria, esto implica un paso preliminar para el ingreso efectivo al organismo de cooperación internacional, que está compuesto por 38 estados y fue fundado por países tales como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, entre otros.

Incluso, la misma OCDE informa que el procedimiento para considerar la adhesión de los países que se candidatean es "exigente" . "Para convertirse en miembros, los países pueden presentar su candidatura o ser invitados por el Consejo de la OCDE a iniciar un proceso de adhesión", explican.

Lo anunciado por Mondino implica la firma de la carta de invitación a la Argentina de parte de la OCDE. Más específicamente, el exrepresentante ante la OCDE, Marcelo Scaglione, explicó ante El Cronista que ese documento "invita a la Argentina a comenzar el proceso de acceso, y Mondino la firmará, en un proceso que llevará entre cuatro y seis años, por lo que recién comienza".

Argentina tiene la invitación sin contestar hace dos años, cuando el 25 de enero de 2022 la OCDE invitó a la Argentina, junto con Brasil, Perú, Croacia, Rumania y Bulgaria . Durante dos años, esa carta no tuvo respuesta.

Según explicaba en su momento El Cronista, esto tuvo diversos factores, pero, en particular, el Frente de Todos diluyó cualquier interés en integrarse al organismo por el virtual freno que se había dado al proceso por la negativa de los Estados Unidos de ampliar rápidamente la membresía, y el virtual bloque que se había impuesto momentáneamente desde la administración de Donald Trump a la candidatura de Brasil. También se había perdido interés por el empeño con que el macrismo había insistido con esta agenda .

En cambio, hubo un importante esfuerzo por parte de la anterior gestión por ingresar a los BRICS , el foro que actualmente lo componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica; y que meses atrás anunció la admisión de Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros de pleno derecho del foro a partir del 1 de enero de 2024. Se trata de un actor que nació como contrapeso de los principales esquemas multilaterales liderados por países de occidente .

En tanto, Milei ya había anunciado que su política exterior estaría fuertemente centrada en un alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel.

Los jefes de Estado que componen los BRICS, en la cumbre que anunciaron la ampliación del foro. (Reuters)

Mondino dijo que no era una prioridad unirse al grupo de naciones en desarrollo BRICS. " La invitación ha sido enviada, no hay fecha límite. No tenemos que hacer nada, ni rechazar ni aceptar en este momento ", dijo Mondino. "Si nos equivocamos, por supuesto, revisaremos nuestra decisión. Pero hasta ahora no vemos muchos beneficios en unirnos a los BRICS", agregó.