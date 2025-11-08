Javier Milei participó este sábado 8 de noviembre en los actos de asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

El Presidente llegó al país vecino luego de su gira por Estados Unidos, y permanece en Santa Cruz de la Sierra. Desde allí se desplazó hacia La Paz, donde asistió a la asunción de su par.

En una gira maratónica por el país norteamericano, Milei combinó actividad económica y un gesto espiritual.

Milei participa de la asunción de Paz Pereira

La ceremonia en la que juró el nuevo mandatario comenzó cerca de las 11 de la mañana de este sábado, y también estuvieron presentes los presidentes Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Además, también asisten autoridades europeas como Teresa Ribera (vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea) y Francina Armengol (presidenta del Congreso de España).

Milei llegó a la ceremonia luego de un breve viaje por Estados Unidos. Tras participar del America Business Forum y la Gala de la CPAC en Florida, en donde brindó su mirada personal sobre la situación económica y política de la Argentina y Estados Unidos, se trasladó a New York.

Al mediodía del viernes Milei estuvo en eel conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.

Allí se reunió con empresarios globales y agradeció su triunfo electoral ante la “Tumba del Rebe”.

Este sábado, tomó un vuelo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y desde allí se dirigió a capital local para para tomar su lugar en la ceremonia de asunción.

La agenda de Milei de este sábado

11.00 horas: el Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.

Saludo protocolar: tras la sesión, saludará al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.

13.00 horas: asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando .

14.00 horas: partirá el vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.

17.35 horas: llegará a la Ciudad de Buenos Aires.

Paz Pereira quiebra 20 años de hegemonía del MAS

Rodrigo Paz Pereira, senador del Partido Demócrata Cristiano, se impuso en el balotaje presidencial con una ventaja de nueve puntos sobre el derechista Jorge “Tuto” Quiroga, según los datos preliminares difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con más del 97% de las actas procesadas.

Los números no dejaron lugar a dudas: Paz obtuvo el 54,53% de los votos contra el 45,47% de Quiroga, consolidando así un triunfo que marca un punto de inflexión en la historia política boliviana reciente.

Con esta victoria, se cierra un ciclo que parecía inamovible. Durante dos décadas, el Movimiento Al Socialismo (MAS), fundado y liderado por el histórico dirigente cocalero Evo Morales, controló el poder ejecutivo en Bolivia. Desde 2006 hasta hoy, el país andino estuvo gobernado por presidentes de esa fuerza política.