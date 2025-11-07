Horas después de su llegada a Nueva York, el presidente Javier Milei mantiene una agenda cargada este viernes. Combina actividad económica, un gesto espiritual y un viaje internacional para participar de la asunción presidencial en Bolivia.

Tras participar del America Business Forum y la Gala de la CPAC en Florida, en donde brindó su mirada personal sobre la situación económica y política de la Argentina y Estados Unidos, el mandatario se trasladó a New York.

Al mediodía participó en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.

Allí se reunió con empresarios globales y agradecer su triunfo electoral ante la “Tumba del Rebe”.

Milei en Estados Unidos: la agenda del Presidente

Luego del almuerzo, el Presidentevisitará la tumba del “Rebe de Lubavitch”, un sitio que considera clave en su camino político. Agradecerá por el triunfo electoral del 26 de octubre.

Milei viaja acompañado por su hermana y Secretaria General de Presidencia Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Economía Luis Caputo. Además, los acompaña el embajador argentino ante la Casa Blanca, Alec Oxenford.

La gira en el país norteamericano comenzó el jueves en Miami, con la participación del Presidente en el American Business Forum, un foro global que reúne referentes de distintos sectores.

Dio un discurso centrado en el liberalismo y el capitalismo, en el estadio Kaseya Center, donde previamente asistieron entre otros el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y Lionel Messi.

“Es un honor estar acá rodeado de figuras tan destacables como elpresidente Trump, es un amigo personal mío como de la República Argentina”, comenzó diciendo Milei, quien también elogió a Lionel Messi: “Es la prueba de que yo a veces puedo felicitar a un zurdo”.

A las 12 del mediodía, hora de Argentina, Milei ingresará a la sede del Council Of America para ratificar su programa de ajuste ante 13 representantes de compañías globales que invierten en la Argentina.

Se espera que agradezca el contundente triunfo en las elecciones de medio término, además de exponer su mirada sobre la economía local. Está previsto que conteste preguntas de importantes ejecutivos de empresas que invierten en el país.

Las compañías invitadas por el Council of America son las siguientes: Continental Grain Company, Newmont Corporation, McEwwn Copper Inc, Morgan Stanley, Salesforce, The AES Corporation, Pepsico, Pfizer, Merck, Sharpe and Dohme, FedEx y Cisco Systems.

La agenda completa de Milei en Estados Unidos

