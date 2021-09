Milei y sus "leones" coparon las PASO: show, gritos e insultos

Javier Milei hasta no se hace mucho se veía bien lejos de lo que el llamaba como "la casta política" pero ahora tomó la decisión de participar en las PASO 2021 para competir por ocupar un lugar en el Congreso de la Nación.

Lo que busca ahora es superar el piso de 1,5% que define la regulación electoral para participar en las elecciones generales que tendrán lugar en noviembre.

"Iré hasta donde la gente me permita" , expresó luego de botar en la sede Almagro de la Universidad Tecnológica Nacional.

"Entré para terminar con esta decadencia. Nosotros venimos y traemos propuestas. Si nos acompañan, bien. No nos acompañan: nos vamos a casa. Si no fuera la persona o las ideas, o la combinación de ambas, no hay que estar empecinándose" , agregó, filoso.



AQUÍ VOTANDO EN LA UTN pic.twitter.com/jDsCxrhIzz — Javier Milei (@JMilei) September 12, 2021

Milei espera dar el batacazo, aunque él se muestra calmo ante la incertidumbre previa al resultado electoral.

"Creo que independientemente de lo que termine pasando en las urnas, el resultado es muy bueno porque terminamos corriendo el eje del debate. No se discutían las ideas de la libertad hace muchísimo tiempo. El liberalismo estuvo en el centro de la discusión en toda la campaña" , desarrolló.

Expresiones varias

La llegada de Javier Milei provocó reacciones varias a su llegada a Medrano al 900, donde realizó su votación. Una señora desde un balcón le gritó "¡salí de acá!" mientras que un conductor le demostró su apoyo con un vehemente "¡Vamos Milei, carajo!".

Milei, que se salteó la fila, algo que provocó el descontento de los presentes, llegó hasta su mesa, la 2256, donde autoridades de mesa y fiscales se acercaron a saludarlo. De hecho, un joven le espetó "te voy a votar" lo que provocó la impugnación de su voto ante la figura del voto cantado.

El candidato liberal se sacó fotos con toda aquella persona que se lo pidió, desde jóvenes hasta adultos mayores y hasta policías.

Luego se retiró a almorzar con su familia, que no se imaginaba su candidatura hasta poco tiempo antes que lo decidiera. "No me imaginaba acá ni de casualidad. A mis padres hay partes que les resultan agradables y hay otras partes con las que se dan cuenta de que no es fácil esto", marcó Milei. "Es como cualquier domingo, solo que con más cámaras", confió.

"Pensar en una presidencia es un exceso de ego. Se construye en el día a día. Vamos a ver cuánto la gente quiere de libertad", cerró Milei ante las consultas sobre si piensa buscar la presidencia en 2023.