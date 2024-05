Milei y Caputo versus Cavallo y Arriazu: cruces por el cepo y la recuperación en V

Pese al pedido de cientos de empresarios y ejecutivos por levantar las restricciones cambiarias, el Gobierno reveló por primera vez que "no hay fecha" para salir del cepo cambiario.

Así lo aseguraron el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realizó este martes en el Centro de Convenciones, ubicado en la Ciudad de Buenos aires.

Durante su discurso, Milei afirmó: "No podemos decir cuándo vamos a terminar con todo esto. Preguntan qué día abrís el cepo. No lo se. Porque como lo hacemos a mercado, lo determina la gente. Tampoco fijamos ningún precio".

En la misma línea, Caputo, reveló que en la actualidad sería "inapropiado" salir del cepo. Desde el escenario, frente a más de mil ejecutivos y empresarios, afirmó que "no hay atraso cambiario" y anticipó que no tienen que esperar una devaluación.

Es que en los pasillos del evento y en los distintos paneles que se realizaron los temas que se repitieron una y otra vez eran los debate sobre el tipo de cambio y el pedido al Gobierno de que levante el cepo.

¿Fin del cepo?

"Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha", afirmó Caputo durante su exposición en el IAEF. Según explicó, para poder salir, se tienen que cumplir cuatro condiciones: el ancla fiscal, normalizar los flujos de divisas, normalizar los stocks y una relación razonable entre reservas internacionales y pasivos remunerados.

A casi 6 meses de gestión, hizo un balance sobre estos puntos: "El equilibrio fiscal está, estamos normalizacion los flujos y stocks en un 70%. Pero la cuarta es la que más alejado estamos, en lo que es la relación entre reservas y pasivos. No podemos poner fecha, lo vamos a hacer cuando estemos seguros que no habrá sobresaltos".

Caputo se mostró en contra de quienes critican que el Gobierno no haya salido del cepo: "No se pasa de liberalismo a populismo en una línea recta. Los que dicen por qué no sacaron el cepo el día uno. Esto es una cirujía mayor. Sacarlo el día uno hubiera sido una calamidad. En enero hubiera sido un desastre. Febrero bastante desastre. Marzo muy mal. Abril mal. Si lo sacáramos hoy sería inapropiado".

Caputo explicó que esta situación sería distinta si pudieran recibir mayor financiamiento, como por ejemplo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre un nuevo programa con el FMI, afirmó que actualmente se acaba de hacer la revisión del programa anterior, con la aprobación de las metas, y reveló: "Ahora vamos a empezar la segunda etapa del programa. Que incluye este tema".

Pedido empresario

En uno de los paneles del evento expuso el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien afirmó que hay que salir del cepo, e inclusive sugirió una propuesta. "Hay que extender la idea de la libertad y la transparencia a todos los ámbitos. En materia monetaria y cambiaria también hay que ir en la dirección de la libertad", afirmó.

Su recomendación fue una especie de desdoblamiento: "Que funcione un mercado libre. Por un tiempo va a haber que mantener las restricciones comerciales en un mercado controlado para importaciones. Pero para otras transacciones la gente tiene que poder comprar los dólares que necesite, y de esa forma se abrirán las puertas para que entren capitales del exterior, indispensables para poder progresar".

En la misma línea, en uno de los coffee break El Cronista conversó con Cristiano Rattazzi, ex presidente de FIAT, quien también pidió por la salida del cepo: "Si aprueban la ley Bases, pueden volver a poner Ganancias, sacar el impuesto País y automáticamente van a poder salir del cepo, que es la parte liberal que falta, y ahí se va a ver la recuperación en V".

Consultado sobre la idea de Cavallo, Caputo la rechazó y reiteró que el plan es ir a la competencia de monedas. "Los que esperan una devaluación, no podemos estar más lejos", agregó.

Además, durante el discurso de apertura, el presidente del IAEF, Diego Cazorla, aseguró que deben llevarse a cabo "reformas estructurales", porque sino "los problemas estructurales volverán, con las consecuencias tantas veces vistas a lo largo de nuestra historia".

La mirada de Arriazu y Dal Poggetto

Marina Dal Poggeto, economista de Eco Go, calificó al Gobierno como "cepo dependiente": "Empiezan a haber contradicciones en el esquema y la pregunta es ¿para qué? El objetivo era estabilizar la demanda de pesos para en algún momento sacarle las rueditas a la bicicleta de los chicos, y, en lugar de sacarle la rueditas a la bicicleta de los chicos, las atornillaste", sentenció.

Por el contrario, el economista Ricardo Arriazu se mostró más optimista y hasta le puso fecha a la apertura del cepo: "Todavía no estamos en condiciones de abrir el cepo, pero si seguimos por este camino hacia fin de año, el Banco Central podrá acumular la compra de otros u$s 15.000 millones, y en ese momento se podrá levantar", señaló en el escenario.

Elogios del mundo de las finanzas a Milei: por qué piden la Ley Bases

Si bien hay coincidencias de miradas entre Arriazu y el Gobierno, hubo un punto donde no coincidieron. Caputo habló que se viene una "recuperación en V".

Sin embargo, Arriazu consideró que todavía falta más confianza, y sentenció: "Hay que ganar credibilidad de a poquito. La gente dice no hay inversión. ¿Qué inversión va a haber con 40% de capacidad ociosa. Primero hay que recuperar la producción".

Sobre la letra de la recuperación, Arriazu consideró: "Si no hay un problema político, el piso tiene que haber sido marzo. Es casi imposible que sea en forma de V, yo lo veo más en la forma de U".