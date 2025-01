Juan Grabois le pidió la renuncia a Villarruel y una diputada libertaria lo apoyó

Luego de que Victoria Villarruel anunciara que prorrogará hasta fines de marzo el congelamiento de los sueldos en el Senado, Juan Grabois apuntó contra los dichos de la vicepresidenta, quien se quejó del salario que percibe y aseguró que " en breve me pagan dos chirolas ".

No solo el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) le pidió la renuncia a la presidenta de la Cámara baja , sino también le recriminó sus protestas por haber dado marcha atrás con respecto al aumento de las dietas.

"Dejá de llorar y renuncia Videlina! No te quiere nadie. Algo vas a conseguir en el sector privado, y capaz te pagan tres chirolas", ironizó el ex precandidato a presidente, que también le sugirió que podría desempeñarse como "modelo de una fábrica de botas o abogada de genocidas ".

No obstante, las críticas continuaron: "Hasta podrías hacer algo útil como panelista de los chimentos que escuchaste antes que te echen de la secta terraplanista de Milei".

Contra todo pronóstico, los dichos de Villarruel generaron que Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza (LLA), coincidiera con Grabois, uno de los dirigentes de la oposición. "No me obligues a darte like, lpmqtrmp!", dijo.

No me obligues a darte like, lpmqtrmp! — Lilia Lemoine %uD83C%uDF4B (@lilialemoine) January 5, 2025

Qué dijo Victoria Villarruel sobre las dietas del Senado y su sueldo

Al congelar el aumento de los sueldos en la Cámara de Senadores, que hubiese elevado los haberes a $ 9,5 millones brutos, Villarruel recriminó que su dieta quedó desfasada en relación con lo que perciben otros funcionarios del Gobierno.

" Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir . No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos", sostuvo.

Victoria Villarruel congeló el aumento de los sueldos en el Senado, pero se quejó de la remuneración que percibe

Y agregó: "La prepaga aumenta, los impuestos aumenta, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad".

Según expresó la vicepresidenta, su descontento no deviene de la medida que impuso la Casa Rosada, sino que surge por el accionar de Martín Menem, quien aumentó un 70% los salarios de los integrantes de la Cámara de Diputados .

"Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas", aclaró.