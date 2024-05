El incómodo momento de Milei en EE.UU. con unos estudiantes: "Vayan a..."

Durante su visita a Estados Unidos, el presidente Javier Milei se cruzó este miércoles con un grupo de manifestantes que repudiaron su visita a la Universidad de Stanford y que lo llamaron "fascista".

"Milei, fascista, no queremos tu visita", cantaban tres personas en uno de los accesos de salida del centro educativo, lo que originó el tenso cruce con el presidente argentino, quien se acercó hasta las vallas de seguridad para ponerse cara a cara con los manifestantes de origen latino.

" Los fascistas son los socialistas. Nosotros, los liberales, somos opositores . Dejen de defender a asesinos", les retrucó el presidente.

Lejos de quedarse en silencio y escuchar a Milei, los manifestantes, que llevaban carteles y barbijos, comenzaron a cantar más fuerte con la intención de tapar las palabras del presidente.

"En lugar de gritar, ¿por qué no me escuchás? Andá y estudiá así no decís burradas, vayan a estudiar", le pidió el presidente a una mujer que lideraba el grupo de protesta.

Acto seguido, se retiró acompañado de su custodia para continuar con su agenda en el país del norte.

El mandatario expuso durante más de 60 minutos en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, donde repitió sus habituales críticas al socialismo.



Luego, mantuvo un encuentro con el rector de esa casa de altos estudios, Richard Saller, y con la directora de la institución, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Condolezza Rice, además de protagonizar un intercambio con profesores y expertos en política económica.

Centrado en profundizar su vínculo con los gigantes del mundo tecnológico, el líder libertario mantuvo además una reunión con el CEO de Google, Sundar Pichai y otra con el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook.

Como cierre de la jornada, el jefe de Estado protagonizará a las 18:30 un encuentro con 30 empresarios e inversores ligados a la Inteligencia Artificial.

Reunión con Zuckerberg y visita a El Salvador

Para el jueves, Milei tiene en agenda una reunión con empresarios de Start Ups del sector de la Inteligencia Artificial a las 14; una disertación en el Pacific Summit, organizado por Bay Area Council, a las 19:45; y un encuentro a las 20:15 con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, lo que cerrará su paso por Estados Unidos.

El viernes por la tarde, a las 18, partirá el vuelo de regreso hacia la Argentina, aunque antes hará escala en El Salvador: allí se sumará a la ceremonia de asunción de su par local, Nayib Bukele, quien logró la reelección meses atrás.