El presidente Javier Milei participará este martes del acto central por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, que se realizará a las 14:30 en la esquina de Arroyo y Suipacha, en el barrio de Retiro. El evento, convocado bajo la campaña “La primera vez no se olvida”, conmemora el ataque terrorista del 17 de marzo de 1992, que destruyó la sede diplomática y dejó 29 muertos y más de 250 heridos. El mandatario asistirá en compañía del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el canciller Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y otros miembros del Gabinete. La explosión, atribuida a Hezbollah con apoyo de Irán, afectó también un hogar de ancianos, una iglesia, una escuela y viviendas y comercios de la zona. La causa judicial lleva más de tres décadas sin detenidos ni condenados. La presencia de Milei no es un dato menor en términos históricos. En 2024 fue el primer mandatario en asistir al acto en más de dos décadas -el último había sido Fernando de la Rúa en 2000-, y en 2025 faltó por un problema de agenda. Este año vuelve, en un contexto geopolítico que carga el acto de un peso adicional: el conflicto entre Israel e Irán escala desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron bombardeos sobre territorio iraní. Javier Milei está alineado con Washington e Israel en ese posicionamiento, como siempre lo hizo en la Era Milei. De hecho, Argentina fue el único país de América latina que respaldó los bombardeos, mientras que, a nivel continental, solo Canadá adoptó una postura similar, aunque aclaró que no participará de las acciones militares. La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que valoró y apoyó las acciones conjuntas destinadas a neutralizar la amenaza iraní, mientras el resto de la región, desde Brasil hasta México y Colombia, condenaba los ataques o llamaba a una solución diplomática. Milei fue más allá del comunicado oficial y en su disertación en la Universidad Yeshiva de Nueva York el 9 de marzo, dijo ante un auditorio desbordado: “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”. A la vez, cerró aquella alocución con una definición de tinte personal pero que no puede desprenderse de su rol de jefe de Estado: “Me siento orgulloso de ser el Presidente más sionista del mundo”. El acto tendrá como oradores al embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, y a un representante de sobrevivientes y familiares de las víctimas. La organización por ahora no confirmó si Milei tomará la palabra: en 2024 estuvo presente pero no habló, y el propio embajador le agradeció públicamente su presencia desde el micrófono. El atentado a la Embajada es el primero de los dos ataques terroristas que marcaron a la Argentina en los años ’90. Dos años después, el 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la sede de la AMIA en el barrio de Once y mató a 85 personas. El vínculo de Milei con Israel es uno de los ejes más consistentes de su política exterior. En febrero de 2024, a menos de tres meses de asumir, realizó su primera gira al exterior con Israel como destino principal. Se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, visitó el Museo del Holocausto Yad Vashem y reafirmó su apoyo “incondicional” al Estado hebreo en la guerra con Hamas. En 2025 realizó una segunda visita de Estado, la primera después de la guerra, con protocolo completo y honores oficiales. Y estaba planeado, aunque aún sin fecha, una nueva visita para este año. Según deslizó el canciller israelí, debía coincidir con el Día de la Independencia de ese país. Una de las promesas que aún permanece pendiente es el traslado de la embajada argentina en Israel desde su sede actual, cerca de Tel Aviv, hasta Jerusalén. El paso fue anunciado en campaña, reiterado en cada visita al país, pero nunca ejecutado: el acto político implica reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. El Gobierno señala que requiere coordinación diplomática, aunque la oposición y sectores del mundo árabe advirtieron que generaría tensiones. En la Casa Rosada piensan en este mes de abril para hacer el traspaso finalmente: la idea por ahora sigue firme, a pesar del riesgo por la guerra. El acto de este martes llega en la primera semana completa de Milei en Buenos Aires después de una mega gira internacional de diez días que lo llevó por Miami, Nueva York (por la Argentina Week), Santiago de Chile y Madrid.