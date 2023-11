Massa evalúa eliminar el SIRA, ampliar el Mercosur y reformar la Cancillería

Sergio Massa buscará desplegar una diplomacia del pragmatismo con un perfil económico-comercial si llega a la Presidencia y sobre esa base se sustenta la idea de una Cancillería "más cercana a los negocios", la eliminación gradual del actual SIRA, un Mercosur ampliado y extender los vínculos con todos los países del mundo que sirvan para mejorar la economía nacional.

El asesor principal de Massa en política exterior, el embajador Gustavo Martínez Pandiani destacó hoy que si el ministro de Economía llega a la Casa Rosada "no será un quinto gobierno kirchnerista" sino que tendrá su impronta propia con un foco muy fuerte en la estrategia diplomática para atraer inversiones y dólares a la Argentina.

A lo largo de una conferencia que ofreció en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) a un grupo de periodistas entre los que estaba El Cronista, Martínez Pandiani lanzó las directivas centrales de lo que será la política exterior de Massa en el caso de que este domingo gane en el balotaje contra Javier Milei.

Proteccionismo y SIRA

El asesor en temas internacionales de Massa dijo que un nuevo gobierno de Unión por la Patria buscará "protección e integración pensando en las Pymes y en los pequeños productores". Así, Martínez Pandiani se diferenció de las propuestas de Milei al sostener que "no vamos a abrir de manera indiscriminada la importación. Eso es muy grave. Si lo hacemos habrá más de dos millones de trabajadores sin empleo".

En relación al actual esquema de SIRA en el comercio exterior Martínez Pandiani dijo que ese sistema de importaciones "es una cuestión coyuntural" ya que se implementó porque entraban menos dólares. Pero aclaró: "no es algo que nos gusta. Tampoco vamos a dolarizar. Hay que ir desarticulando de a poco el SIRA por problemas de endeudamiento y falta de dólares. Esas promesas que hace Milei de eliminar de inmediato el SIRA o imponer la dolarización son irresponsables".

Mercosur ampliado

En otro de los puntos novedosos en materia de política exterior a futuro que se fijó Massa está contemplada la idea de "un Mercosur ampliado a otros países para que sea mejor y tener la salida bioceánica".

En este sentido, Martínez Pandiani dijo que la idea no es confrontar al Mercosur con la Alianza del Pacífico que integran Chile, Perú, Colombia y México. "El desafío es potenciar el Mercosur ampliándolo. Hay que apostar fuerte al Mercosur. No vamos a meter motosierra allí. Es un disparate pensar en romper lazos con Brasil porque no les guste Lula", dijo en referencia a la idea de Milei de que el estado no comercialice con el país vecino.

Reforma en la Cancillería

A la vez, Martínez Pandiani dijo que "se deberá reformular la Cancillería para que haya una diplomacia más cercana con los negocios y con mayor pragmatismo".

En la práctica esto implicará aplicar la ley del servicio exterior que prevé el ascenso de embajadores por antigüedad y productividad.

"Tenemos que ir hacia un servicio diplomático más adaptado a la realidad de los argentinos. Darle una mirada más comercial de la diplomacia y búsqueda de nuevos mercados", dijo Pandiani.

Así, se buscará desde un eventual gobierno de Massa "una nueva mirada de la diplomacia profesional".

Le darán importancia a los diplomáticos que se dediquen a la apertura de mercados y atracción de inversiones. "Nadie debe temer a esto. No podemos tener una política exterior desconectada de la situación real de la argentina", añadió el asesor de Massa.

Acuerdo con la UE

Al mencionar la idea de que el Mercosur ponga en marcha un acuerdo de libre comercio inmediato con la Unión Europea Martínez Pandiani aclaró: "no vamos a avanzar en cualquier acuerdo. Pensamos en un acuerdo donde cada bloque debe ser de ganador-ganador".

Así, el referente de Massa en política exterior dijo que buscarán "ser socios de Europa. Que haya puntos comunes y objetivos donde a los dos nos vaya bien y donde prime el interés nacional".

En contraposición con la idea de Milei de no involucrar al Estado en las negociaciones con China o Brasil el eventual gobierno de Massa planteará "mecanismos de exportaciones que tengan acompañamiento del Estado. No vamos a dejar tirados a los empresarios. No creemos en la mano invisible, tampoco una mano pesada. Que las empresas se sientan cómodas y puedan crecer", dijo Martínez Pandiani.

"En la época que gobernó Jair Bolsonaro teníamos diferencias pero a nadie se le ocurrió dejar de comerciar con Brasil. Asi no funciona el mundo", aclaró el embajador al evaluar la idea de Milei de romper lanzas con Brasil.

La solución por Malvinas

En otro orden de cosas, Martínez Pandiani fustigó a Milei al plantear que "nos preocupa que un candidato tenga una posición similar al Reino Unido en la causa Malvinas". Así, explicó que Massa no cree que la población de Malvinas tenga derechos porque "es una población implantada".

"Milei hizo comparaciones muy desafortunadas con Malvinas y comparó el fútbol y Margaret Thatcher con crímenes de guerra como los que hubo en Malvinas. No se entiende como tiene en Thatcher un objeto de admiración. No podemos entender cómo se puede banalizar la política exterior de esa manera. La política exterior trae consecuencias graves cuando se cometen errores", dijo Martínez Pandiani.

Al evaluar una solución para la causa de Malvinas el referente de Massa explicó que "debemos respetar el modo de vida de los isleños pero ese respeto no los transforma en parte del conflicto ya que el conflicto es entre Argentina y Gran Bretaña".

Así, Martínez Pandiani se mostró de acuerdo con negociar directamente con Londres por la soberanía. "Queremos hablar de todo y también de soberanía. De pesca, vuelos y petróleo pero también de soberanía. El precio no puede ser dejar de hablar de soberanía. No podemos claudicar a ese reclamo soberano", añadió.

Sumarse a los BRICS

A diferencia de Milei la idea de Massa es seguir en el camino de la asociación con los BRICS. "Es importante porque allí están las grandes potencias de comercio mundial, el 70% del PBI mundial y el 33 del comercio exterior de argentina", dijo Pandiani.

Con estos datos sobre la mesa el referente en política exterior de Massa dijo que es conveniente sentarse a esa mesa. "Si no somos comensales seremos comida. Esas son las economías que mas van a crecer como la India y China. No incorporarse a los BRICS sería un error. Nos conviene estar allí".

Martínez Pandiani dijo que Entrar en el Banco de Desarrollo de los BRICS que tiene prestamos de infraestructura sería muy beneficioso para el país. "Debemos tener una mirada pragmática de eso y no ideológica".

Lo mismo que el tema de la eventual triangulación del comercio como la que plantea Milei. "Solo lo hacen quienes tienen problemas. Es una locura plantear que dejemos de comerciar con Brasil o lo hagamos con triangulación porque no nos guste Lula. Somos amigos de todos y satélites de nadie. Vamos a estar del lado de Argentina y se tomaran medidas pragmáticas donde imperen los intereses nacionales".