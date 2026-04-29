Paloma Valencia volvió a instalarse en el centro del debate político tras un cruce público con Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, por una propuesta que generó ruido dentro de la alianza electoral. El foco de la discusión quedó puesto sobre Álvaro Uribe Vélez y un posible rol clave en un eventual gobierno. Todo comenzó con una declaración de la candidata presidencial durante un evento en Antioquia. Aunque parecía una definición de campaña más, la frase rápidamente abrió un debate interno sobre el tipo de gabinete que imagina para Colombia. La situación tomó otra dimensión cuando Juan Daniel Oviedo expresó públicamente que no comparte la idea. La respuesta de Valencia llegó poco después y dejó en evidencia diferencias dentro del proyecto político. Durante un encuentro político en Santa Rosa de Osos, Antioquia, Paloma Valencia planteó abiertamente que le gustaría contar con el expresidente en una eventual cartera de Defensa. La candidata afirmó: “Yo tengo visto un ministro. Necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al expresidente Uribe repitiendo la Seguridad Democrática”. Con esa declaración, Valencia volvió a poner sobre la mesa el legado de seguridad del exmandatario y lo vinculó con su visión de gobierno. Según explicó, Colombia enfrenta desafíos de orden público que requieren experiencia y liderazgo firme. La propuesta no representa un nombramiento oficial ni una confirmación de gabinete, sino una idea política dentro del escenario electoral. Sin embargo, el nombre de Álvaro Uribe mantiene un peso suficiente para activar debates inmediatos. Luego de conocerse la propuesta, Juan Daniel Oviedo manifestó en entrevista con Blu Radio que no está de acuerdo con esa posibilidad. Sus palabras fueron directas: “No, no me parece que sea el mensaje, y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla”. La reacción de Paloma Valencia no tardó en llegar. La candidata dejó clara su posición sobre quién tomará decisiones en caso de llegar a la Presidencia. “La presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo y que se acostumbre el país: vamos a tener ministros uribistas y ministros de centro”, aseguró. Además, agregó: “Aquí no aceptamos vetos para nadie. El que sea bueno, como el expresidente Uribe en materia de seguridad, ojalá se anime a ser mi ministro”. Valencia también sostuvo que buscaría integrar perfiles de distintos sectores políticos y técnicos. Incluso afirmó que consideraría figuras con sensibilidad social provenientes de otras corrientes ideológicas para construir un gabinete amplio.