Jorge Azcón ha sido reelegido presidente de Aragón para encabezar su segundo Gobierno de la legislatura, esta vez con el respaldo de Vox y el rechazo unánime de toda la oposición. En la sesión de investidura celebrada este miércoles en las Cortes de Aragón, Azcón sumó 39 de los 67 escaños del parlamento autonómico, los 26 del PP y 13 de los 14 de Vox, con la diputada María Lorena García ausente por una intervención quirúrgica. El acuerdo de gobierno entre ambos partidos incluye tres consejerías para Vox —una de ellas con rango de vicepresidencia—, el senador autonómico y la vicepresidencia de las Cortes de Aragón. El PP, por su parte, asume la controvertida “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos, el punto más debatido del acuerdo tanto dentro como fuera de Aragón. En su discurso de investidura, Azcón salió al paso de las críticas con un argumento que situó el debate en un terreno histórico. Aseguró que los criterios de prioridad nacional llevan operativos en España “desde tiempos de Felipe González” y acusó a la izquierda de aplicarlos en los territorios donde gobierna mientras los critica en la oposición. Explicó que el principio, tal como está recogido en el acuerdo con Vox, se basa en que quienes reciban ayudas públicas deben acreditar “una vinculación legal, efectiva y beneficiosa” con el territorio donde viven, independientemente de su procedencia. “Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en nuestro acuerdo: establecer baremos de acceso a las ayudas sociales”, subrayó. Azcón dejó claro que la medida se aplicará “cumpliendo estrictamente la legalidad” y no privará a nadie de atención sanitaria y social básica. También reconoció que Aragón necesita seguir recibiendo de forma “legal y ordenada” a personas de otros países que quieran contribuir al territorio, aunque advirtió que luchará “con todos sus medios” contra la inmigración irregular. En el plano fiscal, anunció una bajada progresiva del IRPF, deducciones por nacimiento o adopción, una bonificación del 99% en el grupo II de Sucesiones y Donaciones, y un tipo del 0,1% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de primera vivienda en el medio rural para jóvenes menores de 36 años. La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, reprochó a Azcón haber adelantado las elecciones siguiendo una estrategia marcada desde Génova que calificó de “fallida por todos los lados”: ganó “retrocediendo” y eligió la “peor” alternativa para gobernar, según sus palabras, batiendo el récord de “inestabilidad” en su tercer gobierno desde 2023. Alegría cargó contra la prioridad nacional y la definió como una “segregación de ciudadanos de primera y de segunda a todas luces ilegal” que rompe la convivencia en Aragón. Advirtió que el acuerdo ha sido repudiado por dirigentes del propio PP como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, además de por la Iglesia y Amnistía Internacional. “Ha vendido derechos y convivencia para mantenerse en el poder”, resumió la portavoz socialista. Azcón respondió leyendo en el hemiciclo el párrafo concreto del acuerdo que regula la prioridad nacional, insistió en que “ningún expediente se va a aprobar sin cumplir la estricta legalidad” y recordó que el PSOE obtuvo en las últimas elecciones “el peor resultado de su historia” en Aragón.