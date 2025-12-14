Javier Milei, sin dilaciones, envió un mensaje de apoyo más que contundente a su flamante par chileno, José Antonio Kast.

“¡Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile! Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. ¡Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI!“, posteó el mandatario a través de su cuenta de X.

El tuit de Javier Milei sobre el triunfo de Kast (Fuente: X).

Elecciones en Chile: contundente triunfo de Kast

El líder de la ultraderecha chilena se consagró presidente de Chile en su tercer intento electoral.

Con un discurso centrado en la “mano dura” contra la delincuencia y la inmigración irregular, sumado a la promesa de una fuerte reducción del Estado, el candidato se impuso en el balotaje.

Kast, de 59 años, es abogado y fundador del Partido Republicano de Chile (2019). Su trayectoria comenzó en la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), partido vinculado a adherentes de la dictadura de Augusto Pinochet. Ejerció como diputado por cuatro períodos consecutivos hasta 2018.

Identificado históricamente como un ultraconservador, el surgimiento de figuras como el candidato libertario Johannes Kaiser ha reubicado a Kast en la percepción pública, acercándolo a una posición más próxima a la derecha moderada.

Kast es el menor de 10 hermanos. Su familia emigró a Chile en 1950, tras la Segunda Guerra Mundial, y su padre fue militante del Partido Nazi en Alemania. Se establecieron en Paine, donde desarrollaron negocios en cecinas y el sector inmobiliario, además de incursiones en la política.