Milei en Stanford: "La gente va a estar por morir de hambre y va a decidir para no morirse"

El presidente, Javier Milei, realizó una presentación en la Universidad de Stanford donde se refirió principalmente a teorías económicas, pero en la que dejó una polémica frase que continúa lo expresado el fin de semana sobre el hambre en la Argentina a causa de la crisis.

"¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a estar por morir de hambre y va a decidir para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque alguien lo va a resolver", sostuvo Milei durante su exposición.



El Presidente se refirió durante el discurso que duró una hora a su mirada económica sobre las distintas teorías y corrientes, pero dejó algunas frases que apuntan a la actualidad tanto argentina como del mundo, en igual sintonía a lo que realizó en Davos y en el congreso republicano al que asistió en los Estados Unidos hace algunos meses.

Disertación del Presidente Javier Milei en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. pic.twitter.com/LreDYdtciU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 29, 2024

" Cuando más intervención hay, cuando más se violente y se vulnera el derecho de propiedad, la señal que se trasmite cada vez es peor. En el límite, en el socialismo real y propiedad privada, no hay sistema de precios y el sistema se derrumba", consideró Milei.

Sobre este punto, agregó que "en todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además, como exacerba la violencia de los políticos , han terminado asesinado a 150 millones de seres humanos ".



El viaje de Milei por los Estados Unidos

Milei, quien estaba acompañado tanto por el jefe de Asesores, Demian Reidel, como por el ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió al ajuste que realiza su Gobierno, al que volvió a caracterizar como "el más grande en la historia de la humanidad".

"En otro momento si hacíamos esto nos crucificaban en el Obelisco, ahora a 'Toto' lo aplauden a todos los lugares a donde va", sostuvo durante una parte de su discurso en donde hizo referencia a "un ajuste de 15 puntos" del PBI.

Después de la disertación, la agenda del Presidente continua con varios encuentros con empresarios. Milei visitará primero al CEO de Google, Sundar Pichai, y después al de Apple, Timothy Cook. Además, tendrá una reunión con 30 empresarios e inversores ligados a la Inteligencia Artificial.



Mañana visitará a Mark Zuckerberg, de META (Facebook) en sintonía con las reuniones que mantuvo durante toda la gira por Norteamérica. Cerrará su viaje con una visita a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien asume un nuevo período presidencial.