En su exposición en el Foro Económico del NOA, en Tucuman, Javier Milei articuló un discurso que combinó referencias teóricas de la economía clásica con definiciones políticas domésticas. En un contexto atravesado por tensiones con actores locales y reclamos del sector productivo, el Presidente buscó reafirmar los pilares de su programa económico —equilibrio fiscal, restricción monetaria y apertura— mientras avanzó en una crítica frontal a la oposición, a la izquierda y a lo que definió como prácticas empresariales asociadas a privilegios. La intervención retomó conceptos de Adam Smith, especialmente la idea del orden espontáneo, para sostener una defensa del mercado como mecanismo de asignación y, al mismo tiempo, cuestionar enfoques redistributivos. A lo largo de la presentación, también introdujo argumentos sobre inflación, crecimiento y cambio tecnológico, en un intento de vincular la coyuntura argentina con marcos teóricos de largo plazo. El Presidente sostuvo que eventuales shocks externos, como subas en los precios del petróleo o del gas, podrían tener un impacto transitorio sobre la inflación, pero afirmó que el proceso de desaceleración continuará si se mantiene el rumbo macroeconómico. “Puede pegar un salto al nivel de precios, que se manifiesta transitoriamente como una mayor inflación. Pero mientras que ustedes sigan manteniendo el equilibrio fiscal y apretada la política monetaria, inexorablemente, poco más temprano o más tarde, la inflación se va a terminar en la Argentina”, afirmó. En ese marco, Milei vinculó la estabilidad con una agenda de transformación estructural apoyada en el progreso tecnológico, la inteligencia artificial y la valorización del ahorro y el trabajo. A partir de allí, introdujo un desarrollo conceptual centrado en la figura de Adam Smith y en la noción de “mano invisible”, que definió como expresión de un orden espontáneo. Señaló que esa idea no fue original del economista escocés, sino que formó parte de un debate más amplio en la Ilustración, y la inscribió en un contexto histórico de expansión comercial y crecimiento en Escocia tras su integración con Inglaterra. Sobre esa base, el mandatario avanzó en una crítica ideológica. Afirmó que, en sociedades que prosperan, emergen demandas redistributivas que, a su juicio, responden a motivaciones cuestionables. “El motivo que mueve a los socialistas es la envidia”, sostuvo, y agregó que quienes generan riqueza “sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio” no deben “dar explicaciones a nadie”. El discurso también incorporó referencias a debates teóricos dentro de la economía, en particular a la interpretación neoclásica de la obra de Smith y a conceptos como el equilibrio y la eficiencia. Milei cuestionó esas lecturas y planteó tensiones entre distintas aproximaciones sobre el funcionamiento del sistema económico, en un pasaje donde buscó diferenciar su visión de otras corrientes. En paralelo, retomó críticas a los sectores que, según su diagnóstico, buscan preservar privilegios mediante regulaciones o restricciones al comercio. En ese punto, anticipó que profundizaría sobre la relación entre el pensamiento de Smith y las posiciones contrarias al libre mercado, en línea con uno de los ejes centrales de su intervención. El Foro Económico del NOA, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, reunió a dirigentes políticos, empresarios y economistas en la provincia de Tucumán, con el objetivo de debatir sobre desarrollo regional, inversión y perspectivas macroeconómicas. El encuentro se consolidó en los últimos años como un espacio de articulación entre el sector privado y referentes del ámbito público, con una agenda centrada en competitividad, apertura económica y federalismo. En esta edición, Milei participó como orador principal en el Hotel Hilton Garden Inn, acompañado por figuras del oficialismo como Patricia Bullrich, además de empresarios y analistas. La exposición presidencial se produjo en un contexto de tensión con algunas figuras locales. Referentes industriales de la provincia advirtieron sobre el impacto de la apertura de importaciones y la presión impositiva, y plantearon dificultades para competir con productos provenientes de economías con subsidios. A ese cuadro se sumaron fricciones políticas con el gobierno provincial, en medio de episodios recientes que escalaron el conflicto entre dirigentes libertarios y el peronismo tucumano, aunque ambas partes mantuvieron canales de diálogo por razones legislativas y de gobernabilidad.