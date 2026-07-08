Este país domina el poder militar en América Latina: tiene el ejército más grande y la mayor inversión en defensa. (Fuente: Zona Militar)

Brasil se consolida como la más destacada potencia militar y el país más influyente en la región dentro del marco geopolítico latinoamericano.

El ejército se caracteriza por ser no solo el más numeroso en efectivos, sino que, además, destaca por ser el mejor dotado financieramente, con un presupuesto que excede el de sus países vecinos. También ha logrado progresos significativos en tecnología de defensa, lo que le otorga un lugar notable en el ámbito de las potencias globales.

Este país lidera con el ejército más grande y mayor inversión militar en América Latina

Según informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, lo que lo posiciona como la fuerza más grande de la región.

Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en áreas marítimas estratégicas, consolidando un control territorial difícil de igualar en América Latina.

Este país ha logrado un desarrollo militar sin igual en la región, que incluye desde submarinos hasta cazas supersónicos. Fuente: narrativas-spin-co

Este nivel de inversión asegura la operatividad de una fuerza terrestre moderna con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en expansión y una fuerza aérea que ya opera con aeronaves de última generación.

A esto se suma un presupuesto para defensa que en 2023 alcanzó los 22.900 millones de dólares, según el SIPRI, cifra que lo coloca muy por encima de sus pares latinoamericanos.

Avances en tecnología militar y producción nacional

Brasil destina cerca del 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que fortalece la autonomía tecnológica y reduce la dependencia de importaciones. Esta apuesta por la autosuficiencia refuerza su posición como potencia militar en ascenso.

Uno de los pilares de su poder militar es la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares producen aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con estándares internacionales. El país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina.

Este país ha logrado un desarrollo militar sin igual en la región, que incluye desde submarinos hasta cazas supersónicos. Fuente: narrativas-spin-co

Brasil se perfila como potencia militar global

Brasil ha participado activamente en misiones de paz de la ONU, lo cual demuestra su influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa. Este contexto refuerza su doble rol como potencia militar y actor clave en la diplomacia de defensa.

De acuerdo con el ranking de Global Firepower 2024, Brasil se posiciona en el puesto 12 a nivel global, superando a naciones como Irán, Israel o Ucrania. Este posicionamiento no se debe exclusivamente al tamaño de su ejército, sino también a su capacidad logística, su presencia territorial y la experiencia adquirida en operaciones internacionales.

Una potencia regional que proyecta influencia global

El país combina tres factores que lo distinguen en América Latina: el tamaño de su ejército, una inversión sostenida y un desarrollo tecnológico propio. Esta tríada le permite proyectar poder más allá de sus fronteras y consolidar una estrategia de defensa fundamentada en la autosuficiencia y la innovación.

Con estas credenciales, Brasil no solo se mantiene como la potencia militar indiscutida de América Latina, sino que también se posiciona como un actor que desafía a las grandes potencias mundiales en el ámbito de la defensa y la seguridad.