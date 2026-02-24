“No hay nada en frente”, definieron desde un influyente despacho de Balcarce 50 ante el fortalecimiento político del oficialismo en el Congreso, que avecina a tener su momento de gloria este año con el envión de decenas de reformas estructurales. El presidente Javier Milei celebró la nueva etapa y trazó una hoja de ruta esta mañana en la primera reunión de Gabinete del año, La agenda parlamentaria para este 2026 será anunciada formalmente por el mandatario el próximo domingo, en la apertura de sesiones que se llevará a cabo en el Palacio Legislativo por la noche. La hoja de ruta traza iniciativas viejas que no pudieron impulsar, lo contemplado en el Consejo de Mayo y otras promesas de campaña pendientes. Esta mañana, en el cónclave ministerial que comenzó a las 9 y duró más de dos horas, los funcionarios tuvieron la consagración del Presidente para lo que se viene. Además, desde la Casa Rosada tienen previsto armar una cena de festejo en la Quinta de Olivos con los diputados y senadores de La Libertad Avanza, así como también los integrantes del equipo político del Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya anticipó que tienen en carpeta 50 proyectos de ley, que abarcarán cada una de las carteras. Además, según pudo saber El Cronista, se espera que muchas de las primeras iniciativas sean las que quedaron pendientes del Consejo de Mayo, la mesa consultiva que buscarán reactivar en a partir de marzo. Para hacerlo, ahora cuentan con 47 bancas a su favor en el Senado. “Tenemos un escenario favorable, vamos a intentar que la campaña del año que viene no arruine lo logrado, más que nada teniendo en cuenta a los gobernadores que compiten”, consideraba un integrante de la Mesa Política en diálogo con este medio. La coronación del quiebre del interbloque peronista en el Senado esta semana, que dejó a la bancada de José Mayans sin autoridades en el Senado y sin candidato para la AGN, dejó a la jefe de bloque, Patricia Bullrich, con otra victoria bajo el brazo de cara a las sesiones del jueves y viernes. “Estamos cambiando la historia, y vamos a fondo, prepárense”, agitó en redes. Ella espera poder otorgarle, junto a los demás integrantes de la cúpula negociadora como el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, lo que le llamaron el “espaldarazo” de la sanción de las reformas al presidente Milei para que en el discurso de apertura pueda lucir la muñeca política y presentar el “ambicioso” plan de reformas que se viene. Desde los bloques dialoguistas valoran la nueva actitud de negociación que cobró el Gobierno, aunque en los temas en carpeta ya ven una próxima batalla difícil: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El debate que consiguió la suspensión para las legislativas el año pasado, pero desde el PRO son reticentes a aceptarlo para las presidenciales. “Esto es un día a la vez. Ahora, no podemos pensar más allá del viernes”, se atajan los negociadores. No obstante, desde la primera línea del Gobierno, quieren aprovechar la luna de miel de alianzas antes de que la relación con los gobernadores asome nuevamente dificultades. Si bien la ironía del “partido único” salió de la boca de una fuente de la Casa Rosada con acceso al mandatario, los números del oficialismo en el Congreso dependen de que tengan a los provinciales, a la UCR y al PRO a su favor, ya que la mayoría no es automática. En este contexto, el Gobierno quiere impulsar todo lo posible en este primer tramo. Esto incluye tanto el proyecto para modificar el Financiamiento Universitario como la reforma educativa del Consejo de Mayo; la reforma tributaria que deberán reconstruir con los gobernadores; proyectos para reglamentar la “inviolabilidad de la propiedad privada”, el nuevo Código Penal; los acuerdos comerciales internacionales pendientes de aprobación -como el de Estados Unidos- y los pliegos judiciales. Esta semana habrá conseguido avanzar, además, con la sanción del Régimen Penal Juvenil -su fecha de tratamiento cambió para el viernes-, la modernización laboral, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y, además, la aprobación de la Ley de Glaciares, la cual es calificada como incluso “más importante que la laboral” según allegados al Presidente.