Traidor y Judas: las duras críticas de Milagro Sala y Juan Grabois a Alberto Fernández

Milagro Sala y Juan Grabois embistieron contra Alberto Fernández. La dirigente de la Tupac Amarú calificó de "Judas" al mandatario, mientras que el líder de Barrios de Pie puntualizó en que el actual gobierno fue una "desilusión" en referencia a la cantidad de pobres.

De todas formas, la procesada jujeña fue más dura que el referente de la organización social quien remarcó que el Presidente "no es un mal hombre".

Grabois aprovechó su discurso en Mar del Plata para hablar sobre su candidatura presidencial y remarcó que cuenta con el apoyo de su "amiga" Cristina Fernández. El referente social exigió que no haya "una guerra interna" en los medios de comunicación y pidió que "piensen 10 veces antes de hablar de otro integrante del Frente de Todos".

Además, desde su lugar de figura política se animó a postular a Wado de Pedro como posible parte de la fórmula presidencial.



Por su parte, Milagro Sala en diálogo con AM 750 fue mucho más dura y atacó contra Alberto en una ofensiva que tiene como eje central su causa judicial.

Desde su prisión domiciliaria por cuestiones de salud, la referente social lo calificó de traidor: "(Alberto Fernández) Me dio el beso de Judas. Me mintió y me siento verseada. No quiero que nadie venga a decir ‘te apoyo' y después no haga nada".

El 7 aniversario de Milagro Sala

La líder de Tupa Amaru lleva 7 años presa, por eso su pedido de indulto a Fernández tomó más fuerza en esta fecha. La referente social se sumó a la embestida del gobierno contra la Corte Suprema y señaló que, de todas formas, quiere "rendir cuentas" en la Corte Interamericana para que se aclare que "nunca robaron nada".

La candidatura de Grabois, Massa, Wado de Pedro y Manzur

La especulación con el posible candidato del Frente de Todos es muy grande. Grabois postuló a Wado de Pedro en el medio del rumor de que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, pueda ser elegido. Por otro lado, el ministro Sergio Massa viene sumando puntos para ser presidente tras bajar notoriamente la inflación. Por su parte, Milagro Sala señaló que la que debe ocupar el primer lugar en la lista es Cristina Fernández.