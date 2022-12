Grabois se fue de Lago Escondido con una advertencia: "Vamos a volver a hacerlo"

Tras un acampe y varios cruces verbales con los trabajadores, el dirigente social Juan Grabois y el diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli dejaron la estancia que es propiedad de Joe Lewis en varias camionetas a las 24 horas de haber ingresado.

"Están acostumbrados a funcionar como un Estado paralelo y había una especie de comando unificado entre la patota de Lewis y la Policía de Río Negro. Querían sacarnos de los 15 metros que nos corresponden", aseguró Grabois durante la conferencia de prensa que brindó luego de salir de Lago Escondido.



El dirigente social se contactó con la prensa tras pasar 24 horas de acampe en las costas del lago y al borde de la estancia de Joe Lewis y opinó que "por primera vez un contingente, sin tener que ir a pedir permiso a un grupo empresario britanico que compró tierras de manera fraudulenta, pudo pasar un día en el lugar".

"Dijeron que yo había agredido a una mujer. Es falso. Lo que sucedió es que había mujeres, en particular una compañera que se sentía muy mal, que querían salir del lago y les pusieron un Jeep para que no pudieran. Ver eso me puso muy mal y fuimos a sacar ese auto. Si en ese forcejeo se cayó un celular, le pido disculpas a esa persona, pero es mentira que hubo una agresión", describió.



Grabois dejó el acampe en Lago Escondido

Grabois llegó ayer junto con unas 45 personas en varias camionetas del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) e ingresó a la estancia por el costado de la tranquera principal a toda velocidad. Permaneció por 24 horas en un acampe en las costas junto a sus compañeros y el diputado Fagioli.

Durante su estadía tuvo un cruce con personal de Joe Lewis donde los increpó por haber encendido los rociadores en el lugar donde acampaban y también los acusó de trabajar "para un inglés" e insultó a algunos al afirmar que era "policías yutas cagones" además de golpear el celular de uno de los trabajadores que filmaban la situación.

"Con la poquita fuerza que tenemos, que son nuestros cuerpos, nuestros principios y convicciones, pudimos lograr recuperar ese pedazo de soberanía que nos robó el invasor inglés. Vamos a volver a hacerlo todas las veces que sea necesario, acá o en cualquier otro territorio donde se esté violando la soberanía", advirtió Grabois tras salir de la estancia.



El dirigente también publicó en su cuenta de Twitter: "Ya vamos a contar la maravillosa jornada de reafirmación nacional. Pero quiero aclarar que no mientan, no agredí a ninguna mujer. En las últimas 24hs, hubo varios forcejeos con la patota parapolicial de Lewis, no con los trabajadores con quienes compartimos mates y charlas".