Mientras todos miran a la Ciudad, en la Provincia ya se hacen cálculos sobre la candidatura de Cristina

En la provincia de Buenos Aires ven con un poco de alivio dejar de haber sido, por un par de semanas, el vórtice político de la Nación y que todos los ojos se hayan posado sobre la Ciudad de Buenos Aires. Todos los actores políticos bonaerenses, sin embargo, saben que después de los comicios porteños es inevitable que la próxima batalla sea protagonizada por ellos mismos, aun cuando no sepan en cuál bando reportarán.

Desde los ojos de los analistas peronistas, los comicios de la Ciudad tendrán una función ordenadora, casi de interna abierta, para La Libertad Avanza y para el PRO . Esa visión era compartida, algún tiempo atrás, por dirigentes del partido amarillo que decían que lo importante era ganarle por un voto a los libertarios en la Ciudad para negociar con fuerza en la Provincia.

"Creo que está resuelto. Adorni le gana al PRO. Y eso resuelve el problema oficialista. A Macri se le va a romper todo, no va a tener dónde ir", señalaba un destacado vocero peronista que cree que al partido fundado por el expresidente sólo le quedará pelear por el armado en los distritos dónde tiene al intendente de turno y poco más .

Esa es sólo una parte de la historia para el peronismo. Lo restante se resume en una frase contundente: "Gane o no Leandro Santoro, tenemos que ver cómo resolvemos nosotros no explotar en la Provincia".

El resultado que consiga Santoro puede afectar la relación del PRO y LLA, pero una victoria no asegura la unidad peronista en Provincia

La semana pasada, la Legislatura le dio puntada final al calendario electoral para los comicios de septiembre en los que se elegirán diputados y senadores provinciales y concejales y concejeros escolares municipales. Eso se logró después de dos meses en los que el riesgo de desintegración peronista fue elevadísimo y estuvo a punto de concretarse.

Que eso no haya sucedido no quiere decir que el compañerismo sea lo que reina en la actualidad. Todavía hay heridos y muchos se preguntan cómo se podrán definir las listas y cómo se podrá llevar adelante la campaña entre dirigentes que no han temido en tildar a los otros de traidores.

" Por ahora no hubo reuniones . Pero la relación sigue existiendo. Hoy Axel (Kicillof) estuvo en un acto con (Nicolás Krepak) y con (Juan Martín) Mena", señaló un vocero del kicillofismo en referencia a los dos ministros bonaerenses que responden a Cristina Fernández de Kirchner. " Nosotros seguimos buscando la mejor forma de llegar a una unidad que creemos necesaria ", añadió luego de reconocer que las tensiones existieron y no desaparecieron del todo.

Desde el massismo, también proclaman la necesaria unidad y comparten documentos en los que se muestran las diferencias de resultados entre los obtenidos en elecciones anteriores con respecto de los de la semana pasada. Es un tiro por elevación a Cristina, que intervino al peronismo en muchas provincias pero que no cosechó buenos resultados.

"Claro que hay posibilidades de no poder ir juntos. Sin PASO no hay mucha posibilidad de resolución de conflictos", dijo a El Cronista un analista que trabaja en la óribita del masismo. En el pasado, el PJ supo históricamente resolver sus entuertos partidarios con internas o con "lideres indiscutibles" que -hoy por hoy- "no existen".

Esa frase cae muy mal en La Cámpora, dónde todo está puesto en manos de una única conducción, la CFK, la expresidenta que los otros espacios reconocen, en el mejor de los casos, como interlocutora pero no como líderesa.

Un exfuncionario nacional que supo estar en la agrupación de Máximo Kirchner desde sus orígenes y que hoy cultiva el bajo perfil, estaba por estas horas haciendo cálculos sobre el impacto de una candidatura de Cristina en la populosa Tercera Sección Electoral.

"La Tercera tiene la misma población que 9 provincias argentinas sumadas. Con 145 mil votos más, se podría agregar una más, Tierra del Fuego", dice como respuesta a aquellos que afirman que "Cristina se rebaja si va de diputada provincial".

En ese sentido, señala que "una buena elección de Cristina sería 43% en la Tercera" y que "45 es muy buena y 50 sería fulminante para el Gobierno nacional", aunque aclara que "lo importante es cuanta diferencia se le saque a los candidatos de Milei".

En 2017, aquella ocasión en la que Cristina perdió ante Esteban Bullrich, ella había conseguido 44% en esa sección electoral, pero perdió la Provincia por los resultados en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y el interior.

"Ahora, si se gana la Tercera por 8 puntos y se repiten resultados en otras, se está a un punto de las elecciones de 2021".

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó un acto partidario reiteró que Cristina será candidata: "Somos parte de una generación que vio a Néstor y Cristina, en sus 12 años y medio de gobierno, transformar realmente, con decisión política, la vida de nuestro pueblo. En Lanús, cuna de la resistencia, tenemos la responsabilidad de convocar a nuestra militancia, acompañar a nuestra conducción y luchar para recuperar nuestra Patria".

Sin embargo, en la Tercera hay algunos intendentes que se muestran manifiestamente en contra de la candidatura de la expresidenta: Jorge Ferraresi , de Avellaneda, es uno de los impulsores del Kicillofismo y se encuentra peleado con los intendentes camporistas de Quilmes y, justamente, de Lanús. Fernando Gray, de Esteban Echeverría, tiene su propia disputa con los Kirchner y está tanteando un armado con otros jefes comunales cómo el tigrense Julio Zamora.