Gilda, Tan Biónica y guerra total: Macri tira su última carta antes de jugarse el futuro del corazón histórico amarillo

"Ordenar la economía no alcanza, hay que ser previsible y recuperar el respeto por el otro", remarcó el expresidente Mauricio Macri en el barrio de Villa Pueyrredón. En una lucha por mantener el poder en su principal bastión, el PRO culminó su campaña de la mano de una Silvia Lospennato contra el vocero de Javier Milei, Manuel Adorni.

El cierre de campaña tuvo lugar en el Club 17 de agosto en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Musicalizado por las bandas habituales del partido amarillo, los dirigentes ingresaron a la cancha de básquet con "no me arrepiento de este amor" de Gilda, para recordar viejos tiempos de gloria.



Allí estuvieron presentes Mauricio Macri, el jefe de Gobierno Jorge Macri, Silvia Lospennato , el ministro de Salud porteño Fernán Quiros, Hernán Lombardi y Laura Alonso abrieron el acto con corazones amarillos en las solapas de sus sacos.

La actual diputada nacional y alfil de Mauricio Macri tuvo una última semana movida, entre la caída de Ficha Limpia y su pelea cada vez más abierta con el presidente Javier Milei .

En declaraciones cruzadas, el presidente Javier Milei acusó al PRO de haber sido responsables de una alianza con Cristina Kirchner para hacer caer el proyecto de Ley. Mientras tanto, del otro bando indicaron que la caída de la ley fue propiciada por el Poder Ejecutivo.

A pesar de la intención de Jorge Macri de desnacionalizar la elección porteña, lo que está claro es que el resultado en la Ciudad de Buenos Aires será el primer termómetro nacional de cara a las elecciones generales de octubre.

"El PRO está de pie otra vez. Los dos candidatos que se dejaron corromper ya no están , se fueron", indicó Macri sobre el exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En su usual tono, agregó "fuera mala energía, mala vibra afuera". " Silvia está acá porque no tiene precio , por eso está acá", afirmó el expresidente en referencia a aquellos alfiles del PRO que coquetean con el gobierno nacional.

Dentro de la cancha de basquet había representantes de todas las comunas porteñas, algunos pocos militantes quedaron en la parte de afuera por la capacidad reducida del lugar dónde se decidió el mitin.

La candidata amarilla fue recibida con cánticos coloridos del público: "Ponga huevos huevos Lospennato, que el domingo tenemos que ganar".

En su mensaje de cierre, la diputada de Ficha Limpia advirtió que la ciudad de Buenos Aires "no es el terreno de batalla para una guerra entre los políticos ni un trofeo para exhibir".

"Esta es la Ciudad en la que queremos vivir y la vamos a proteger", subrayó la candidata. También apuntó contra su rival directo, el vocero presidencial y postulante de LLA Manuel Adorni, y lo ubicó dentro de una lista que calificó como "fantasma".

"La Ciudad no es el terreno de batalla para una guerra entre políticos, es el lugar dónde vivimos, no vamos a ser rehenes de las ambiciones políticas de nadie. No somos ni la lista kirchnerista de Santoro ni la lista fantasma de Adorni", arengó Lospennato.

Con 17 candidatos por falta de PASO, la propuesta del partido que lleva 18 años gobernando la Ciudad parece desdibujarse ante una guerra abierta luego de que el oficialismo nacional decidiera a Adorni como contendiente en un distrito que los Macri consideran propio.

Desde el PRO remarcaron que la elección es local y no se trata de una disputa de Jefe de gobierno como intenta pintarla el gobierno nacional.

Fuentes allegadas al espacio en diálogo con El Cronista adelantaron que la falta de participación podría ser algo que les juegue a favor en los próximos comicios, ya que esas ausencias generalmente provienen de la gente más joven dónde LLA es fuerte.

"Acá está el black Macri", abrió el jefe de Gobierno a su turno. "Nos dicen que estamos viejos, pero lo viejo funciona, no somos el Nokia 1100 aunque quieran instalarlo", sostuvo Jorge Macri haciendo referencia a la serie El Eternauta recientemente estrenada en Netflix.



"El porteño no se merece un salto al vacío, un salto al kirchnerismo. No estamos para una motosierra que se puede llevar puesto todo. El equilibrio fiscal llegó de la mano de Mauricio Macri", remarcó el jefe de gobierno.

El partido amarillo señaló como logros de la gestión los buses eléctricos y el sistema de salud de la Ciudad.

"Aunque les duela un montón, vamos a hacer la línea F de Subte, porque cuando prometemos cumplimos, cuando decimos hacemos. Ustedes ponen cartelitos y no hacen nada", afirmó Jorge Macri.

En este sentido, entre las líneas de diferenciación además de la "motosierra", plantearon que es una ciudad con diversidad. "Nadie va a robarle a esta ciudad la posibilidad de pensar distinto y diferente", remarcó el jefe de Gobierno en referencia a los dichos del presidente Javier Milei sobre la comunidad LGBTQ+

Vidal, quién tomó la decisión de no ser candidata en la Ciudad, entró bailando la conocida canción de Gilda y aseguró que respetarán la veda pero "habrá señales" durante los tres días que faltan para el cierre.

A su turno, el candidato a legislador Hernán Lomabardi indicó a El Cronista que está convencido de que ganará el PRO en la Ciudad.

"Creo que en estas 72 horas de veda la gente va a reflexionar sobre qué se está votando acá. Se está votando una elección local. Nosotros podemos mostrar toda nuestra lista, las de ellos (LLA) no la conozco", señaló.

Para Lombardi intentaron posicionar la elección de manera nacional la decisión de retirar el anuncio que tenían preparado para hoy sobre un nuevo blanqueo fue porque "se dieron cuenta que los porteños no comen vidrio".

El candidato a legislador y actual jefe de bancada del PRO en la Ciudad, Darío Nieto, aseguró que en el día después aboga siempre por trabajar en conjunto con los libertarios. "

Lamentablemente me di cuenta que no iba a suceder, votaron en contra de su filosofía e incluso de simplificar trámites e impuestos", remarcó en diálogo con este medio.

En este sentido, admitió que vienen "a romper al PRO en la Ciudad de Buenos Aires". "Estaría bueno que esa energía que tienen la dediquen a ir a ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, a Tucumán, a La Rioja. El adversario no es el PRO, es el Kirchnersimo", señaló Nieto.

Finalmente, si bien desde el PRO esperan que pueda haber una acuerdo en territorio bonaerense, por "como viene la mano lo ven difícil".

Al cerrar la noche, Jorge Macri subió al escenario para agitar a la multitud y les pidió que pongan sus "celulares amarillos" en el aire. Mientras la tropa fiel a Mauricio Macri saltaba, comenzó a sonar "Ciudad mágica" de Tan Biónica. Un homenaje o quizás un recuerdo de un tiempo mejor, cuando el PRO no tenía un rival más a la derecha.