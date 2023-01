Mi ANSES: las excelentes noticias para AUH en la primera semana de enero 2023

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activo el calendario de pagos de enero para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Este mes, los inscriptos que presentaron la documentación correspondiente recibirán el pago extra de $ 10.781. Este monto corresponde al 20% que retuvo el organismo previsional durante el 2021 por la Libreta AUH. Adicionalmente, podrán acceder al Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar, que también aportan un extra a los beneficiarios.

ANSES: ¿cuándo se presenta la Libreta AUH?

Las personas que fueron titulares durante 2021 tenían como fecha límite el 31 de diciembre de 2022 para presentar la Libreta AUH en cualquier oficina de ANSES.

¿Qué pasa si no presenté la Libreta AUH en ANSES?

El organismo previsional indicó que quiénes no presentaron la Libreta AUH antes de la fecha límite no podrán acceder al retroactivo del 20% retenido. Sin embargo, el ANSES aclaró que no suspenderá el pago del 80% por incumplimiento.

Tarjeta Alimentar 2023: ¿quiénes cobran?

Pueden acceder al beneficio Tarjeta Alimentar:

AUH por discapacidad sin límite de edad.

AUH con hijos de hasta 14 años.

Embarazadas que cobren AUE.

Madres de 7 hijos o más que perciban Pensiones No Contributivas (PNC)

Montos de la Tarjeta Alimentar: ¿cuánto cobro?

Los montos varían según las especificaciones de cada beneficiario:

Familias con un hijo: $12.500 .

. Familias con dos hijos: $19.000 .

. Familias con tres hijos o más: $25.000.

Qué es el Complemento Leche del Plan 1000 Días

El Complemento Leche de Plan de 1000 días es un apoyo alimentario que tiene como objetivo asegurar la provisión de leche, y otros alimentos, en el desarrollo de mujeres y personas gestantes y de niños hasta 3 años. Consiste en un monto mensual de $1.230.

Pueden acceder al beneficio:

Titulares de la AUE para Protección Social

Titulares de la AUH por cada hijo y/o hija de hasta 3 años.

Desde enero 2023, el organismo previsional aumentará el importe de ingresos máximos permitidos para solicitar el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

La cifra escalará a 65.427 e impactará únicamente a las y los trabajadores de la economía informal que aspiren a acceder al beneficio.

AUH : ¿cuánto cobro en enero de 2023?

Las titulares de la AUH cobrarán en enero 2023 un haber bruto general de $ 9792,77.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social liquidará los montos de $ 12.500, $ 19.000 o $ 25.000, correspondientes a la Prestación Alimentar (exTarjeta Alimentar).

AUH ANSES: cuándo cobro en enero 2023