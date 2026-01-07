En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos para enero de 2026 y tanto jubilados como pensionados ya tienen definida la fecha de cobro de sus haberes.
Este mes, los haberes llegan con un aumento del 2,47% (basado en la inflación de noviembre 2025) y se mantiene el bono de $70.000 para quienes perciben la mínima.
Jubilados ANSES: fechas de cobro de enero confirmadas
Según el tipo de jubilación, esta es la cronología de pagos de este mes.
Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo
|DNI terminado en
|Fecha de cobro
|0
|Viernes 9 de enero
|1
|Lunes 12 de enero
|2
|Martes 13 de enero
|3
|Miércoles 14 de enero
|4
|Jueves 15 de enero
|5
|Viernes 16 de enero
|6
|Lunes 19 de enero
|7
|Martes 20 de enero
|8
|Miércoles 21 de enero
|9
|Jueves 22 de enero
Con el aumento y el bono, la jubilación mínima queda en aproximadamente $419.300. Recordá que si sos beneficiario de la PUAM, también cobrás el bono de $70.000 en las fechas correspondientes a las PNC.
Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo
|DNI terminado en
|Fecha de cobro
|0 y 1
|Viernes 23 de enero
|2 y 3
|Lunes 26 de enero
|4 y 5
|Martes 27 de enero
|6 y 7
|Miércoles 28 de enero
|8 y 9
|Jueves 29 de enero
Fechas de cobro de Pensiones No Contributivas confirmadas
|DNI terminado en
|Fecha de cobro
|0 y 1
|Viernes 9 de enero
|2 y 3
|Lunes 12 de enero
|4 y 5
|Martes 13 de enero
|6 y 7
|Miércoles 14 de enero
|8 y 9
|Jueves 15 de enero