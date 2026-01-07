En esta noticia Jubilados ANSES: fechas de cobro de enero confirmadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos para enero de 2026 y tanto jubilados como pensionados ya tienen definida la fecha de cobro de sus haberes.

Este mes, los haberes llegan con un aumento del 2,47% (basado en la inflación de noviembre 2025) y se mantiene el bono de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Según el tipo de jubilación, esta es la cronología de pagos de este mes.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

DNI terminado en Fecha de cobro 0 Viernes 9 de enero 1 Lunes 12 de enero 2 Martes 13 de enero 3 Miércoles 14 de enero 4 Jueves 15 de enero 5 Viernes 16 de enero 6 Lunes 19 de enero 7 Martes 20 de enero 8 Miércoles 21 de enero 9 Jueves 22 de enero

Con el aumento y el bono, la jubilación mínima queda en aproximadamente $419.300. Recordá que si sos beneficiario de la PUAM, también cobrás el bono de $70.000 en las fechas correspondientes a las PNC.

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

DNI terminado en Fecha de cobro 0 y 1 Viernes 23 de enero 2 y 3 Lunes 26 de enero 4 y 5 Martes 27 de enero 6 y 7 Miércoles 28 de enero 8 y 9 Jueves 29 de enero

