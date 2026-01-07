En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos para enero de 2026 y tanto jubilados como pensionados ya tienen definida la fecha de cobro de sus haberes.

Este mes, los haberes llegan con un aumento del 2,47% (basado en la inflación de noviembre 2025) y se mantiene el bono de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Jubilados ANSES: fechas de cobro de enero confirmadas

Según el tipo de jubilación, esta es la cronología de pagos de este mes.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

DNI terminado enFecha de cobro
0Viernes 9 de enero
1Lunes 12 de enero
2Martes 13 de enero
3Miércoles 14 de enero
4Jueves 15 de enero
5Viernes 16 de enero
6Lunes 19 de enero
7Martes 20 de enero
8Miércoles 21 de enero
9Jueves 22 de enero

Con el aumento y el bono, la jubilación mínima queda en aproximadamente $419.300. Recordá que si sos beneficiario de la PUAM, también cobrás el bono de $70.000 en las fechas correspondientes a las PNC.

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

DNI terminado enFecha de cobro
0 y 1Viernes 23 de enero
2 y 3Lunes 26 de enero
4 y 5Martes 27 de enero
6 y 7Miércoles 28 de enero
8 y 9Jueves 29 de enero

Fechas de cobro de Pensiones No Contributivas confirmadas

DNI terminado enFecha de cobro
0 y 1Viernes 9 de enero
2 y 3Lunes 12 de enero
4 y 5Martes 13 de enero
6 y 7Miércoles 14 de enero
8 y 9Jueves 15 de enero