En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de enero 2026 para los jubilados y pensionados. Las liquidaciones arrancarán el viernes 9 de enero y se extenderán hasta el 29.

Te puede interesar

Nuevo aumento de ANSES: cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026

Te puede interesar

Una buena para jubilados ANSES: recibirán un triple beneficio en diciembre

Cuánto cobran los jubilados en enero

El INDEC informó que la inflación de noviembre fue de 2,5%, por lo que el aumento será equivalente. En la misma línea, se espera que se continúe con el pago del bono de $ 70.000. De esta manera, los montos quedaron de la siguiente manera:

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 244.509,52 + bono de $ 70.000 = $ 314.509,52
  • Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 279.439,45 + bono de $ 70.000 = $ 349.439,45
  • Jubilación mínima: $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31
  • Jubilación máxima: $ 2.350.453,71.
Fuente: ShutterstockS.Toey

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero
  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Te puede interesar

Paro general de la CGT: cuándo será la medida de fuerza y qué servicios se verán afectados

Te puede interesar

Hallazgo astronómico del siglo: descubren una nueva luna que orbita la Tierra y reescribe el entendimiento del Sistema Solar

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero