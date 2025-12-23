La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de enero 2026 para los jubilados y pensionados. Las liquidaciones arrancarán el viernes 9 de enero y se extenderán hasta el 29.

Cuánto cobran los jubilados en enero

El INDEC informó que la inflación de noviembre fue de 2,5%, por lo que el aumento será equivalente. En la misma línea, se espera que se continúe con el pago del bono de $ 70.000. De esta manera, los montos quedaron de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 244.509,52 + bono de $ 70.000 = $ 314.509,52

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos : $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 279.439,45 + bono de $ 70.000 = $ 349.439,45

Jubilación mínima : $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31

Jubilación máxima: $ 2.350.453,71.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Pensiones No Contributivas (PNC)