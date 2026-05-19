La UE endurece las condiciones para acceder a ciertas ayudas económicas y prestaciones sociales cuando no exista vínculo laboral o cotización suficiente.

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Las ayudas económicas públicas vuelven al centro del debate europeo. En un continente donde cada vez más personas viven, trabajan o buscan empleo fuera de su país de origen, las administraciones necesitan reglas claras para decidir qué Estado debe pagar una prestación y bajo qué condiciones.

La nueva revisión de las normas de coordinación de la Seguridad Social en la UE apunta justo a ese punto. El acuerdo provisional confirmado por el Consejo de la Unión Europea actualiza el marco que regula prestaciones por desempleo, ayudas familiares, cuidados de larga duración y acceso a determinadas prestaciones sociales para personas que se desplazan entre Estados miembros. Según el Consejo, el objetivo es que la normativa sea más clara, justa y fácil de aplicar.

La Comisión Europea defiende la coordinación de los sistemas de Seguridad Social para proteger la movilidad dentro de la UE sin sustituir las normas de cada país. EFE / EPA / Ronald Wittek

Adiós a las ayudas para quienes no tengan vínculo suficiente con el país

El cambio más sensible afecta a las personas que se trasladan a otro país de la Unión Europea y no ejercen allí una actividad económica. El texto acordado incorpora la jurisprudencia reciente sobre el acceso a prestaciones de quienes no trabajan, no cotizan o no tienen una conexión suficiente con el sistema nacional del país de acogida.

Esto no significa que desaparezcan todas las prestaciones sociales ni que los Estados puedan cortar cualquier ayuda sin límites. La propia Comisión Europea recuerda que las reglas comunes de coordinación no sustituyen los sistemas nacionales por un régimen único europeo. Cada país conserva la competencia para decidir quién está asegurado, qué prestaciones reconoce y qué requisitos exige, siempre dentro del marco europeo.

La clave está en el equilibrio. La UE busca proteger la libre circulación, pero también evitar que un país tenga que asumir prestaciones cuando no existe una relación real con su mercado laboral o con su Seguridad Social. Por eso, el acuerdo pone el foco en la actividad laboral, las cotizaciones previas y el vínculo efectivo con el sistema del Estado que debe pagar.

Qué cambia para quienes buscan empleo o trabajan entre varios países de la UE

La reforma también modifica las reglas sobre el paro en situaciones transfronterizas. Según el acuerdo, una persona que busca trabajo en otro país de la UE podrá seguir cobrando la prestación por desempleo del país anterior durante seis meses. Ese plazo podrá ampliarse si el Estado que paga la ayuda lo permite, hasta agotar el periodo reconocido de prestación.

Además, se introduce una regla relevante para trabajadores que residen en un país y trabajan en otro. Quienes hayan trabajado o cotizado durante al menos 22 semanas ininterrumpidas en un Estado miembro distinto al de residencia podrán reclamar la prestación por desempleo al último país donde trabajaron, siempre que cumplan los requisitos de la legislación nacional de ese Estado.

Este punto afecta de lleno a trabajadores móviles, fronterizos o personas que encadenan empleos en distintos países europeos. La reforma intenta reducir los conflictos entre administraciones y evitar situaciones en las que nadie tiene claro qué país debe pagar. Hasta ahora, esos cruces podían generar demoras, interpretaciones diferentes y reclamaciones difíciles de resolver.

La Comisión Europea explica que las reglas comunes de coordinación protegen los derechos de quienes se desplazan por Europa, pero también establecen principios básicos: solo se puede estar sujeto a la normativa de un país a la vez, deben computarse periodos previos de seguro o residencia cuando corresponda, y las prestaciones en metálico pueden seguir cobrándose en otro país si existe derecho a ellas

A quién puede afectar la nueva norma y qué límites tendrá cada Estado

El impacto no será igual para todos. Los trabajadores con empleo, cotizaciones y residencia regular seguirán protegidos por las normas europeas de coordinación. También lo estarán sus familiares en los casos previstos. La reforma se dirige sobre todo a los supuestos más conflictivos: personas sin actividad económica, sin cotización suficiente o sin un vínculo claro con el sistema social del país donde solicitan una ayuda.

El Consejo de la UE también aclara que la reforma alcanza otras áreas. Incluye las prestaciones por cuidados de larga duración, las prestaciones familiares, la legislación aplicable a trabajadores desplazados y los casos de personas que trabajan en dos o más Estados miembros. El acuerdo aún debe recibir el respaldo del Parlamento Europeo y después ser adoptado formalmente por las instituciones europeas.

El margen de los Estados tampoco es absoluto. Una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró discriminatorio exigir diez años de residencia para acceder a determinadas ayudas sociales en el caso de beneficiarios de protección internacional, al entender que ese requisito afectaba principalmente a no nacionales y no estaba justificado por razones económicas o administrativas.

El acceso a determinadas prestaciones quedará más ligado a la cotización, la residencia y el vínculo real con el sistema social del país donde se solicitan. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por eso, el nuevo escenario combina dos ideas. Los países podrán endurecer el acceso a ciertas ayudas del Estado cuando falten trabajo, cotización o integración suficiente en el sistema. Pero esas restricciones deberán respetar el Derecho de la UE, el principio de igualdad de trato y los derechos de quienes sí estén cubiertos por la Seguridad Social europea. La frontera entre control y discriminación será, justamente, el punto que marcará la aplicación real de la reforma.