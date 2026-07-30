El presidente Javier Milei y la titular de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, durante la firma del acuerdo Mercosur-UE

Después de un cuarto de siglo de negociaciones, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea dejó de ser una promesa para convertirse en una hoja de ruta. La aprobación política del bloque europeo y la firma realizada en Asunción marcaron un punto de inflexión para una región que durante años discutió si el tratado alguna vez llegaría a concretarse.

Sin embargo, el verdadero partido comienza ahora.

El Gobierno mantuvo reuniones con exportadores, cámaras empresarias, despachantes de aduana, estudios especializados e inversores para explicar cómo funcionará el nuevo esquema comercial.

Las consultas dejaron en evidencia que el principal interrogante ya no gira alrededor de la eliminación de aranceles, sino sobre la enorme cantidad de requisitos técnicos, administrativos y regulatorios que determinarán quiénes podrán aprovechar efectivamente los beneficios del acuerdo.

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La experiencia internacional muestra que un tratado de libre comercio no genera automáticamente un aumento de las exportaciones. Reduce costos, abre mercados y crea oportunidades, pero el resultado final depende de la competitividad de cada economía.

Esa será la verdadera prueba para la Argentina que abordamos en este artículo de El Cronista realizado en base a la investigación de nuestros periodistas y con el aporte de Google Pinpoint. Se trata de una herramienta clave para el manejo de un gran caudal de contenido, diseñada especialmente para el periodismo de investigación, ya que permite bucear en grandes colecciones de documentos y encontrar con precisión los datos indispensables que potencian el trabajo periodístico

El desafío ya no son los aranceles

Uno de los conceptos que más se repite entre especialistas y funcionarios es que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no debe leerse únicamente como una reducción de impuestos al comercio. De hecho, la baja de aranceles representa apenas una parte del nuevo escenario.

Las empresas deberán cumplir reglas de origen, acreditar procesos productivos, adaptarse a exigencias sanitarias y ambientales, registrar correctamente las operaciones y respetar procedimientos aduaneros que definirán si una exportación accede o no al tratamiento preferencial. Buena parte de las capacitaciones organizadas por el Gobierno estuvieron orientadas precisamente a explicar esa “letra chica”, considerada decisiva para evitar errores administrativos que pueden dejar afuera del beneficio a una operación comercial.

En otras palabras, la ventaja competitiva ya no dependerá únicamente de producir más barato, sino también de demostrar que el producto cumple con todas las condiciones exigidas por Europa.

Una ventana que Europa también necesita

La firma del acuerdo responde tanto a intereses sudamericanos como europeos.

La Unión Europea busca reducir dependencias estratégicas en un contexto internacional marcado por las tensiones comerciales, la guerra en Ucrania, la competencia con China y el endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos.

Para Bruselas, el Mercosur representa una fuente estable de alimentos, energía, minerales críticos y materias primas estratégicas. Al mismo tiempo, el tratado abre oportunidades para exportar bienes industriales, tecnología y servicios hacia un mercado de más de 270 millones de habitantes.

Esa lógica explica por qué el acuerdo trasciende el comercio. Se convirtió en una herramienta de política exterior y de seguridad económica para ambas regiones.

Reuters

Los grandes ganadores

El abanico de sectores potencialmente beneficiados es amplio.

La carne vacuna aparece naturalmente entre los principales protagonistas por la mejora en las condiciones de acceso y la creación de nuevos cupos de exportación, aunque el reparto entre los países del Mercosur ya comenzó a generar discusiones.

También aparecen oportunidades para el vino, frutas, miel, arroz, productos pesqueros, economías regionales, alimentos procesados y distintos complejos agroindustriales que podrán ingresar al mercado europeo con menores costos comerciales.

Los primeros resultados comenzaron a observarse incluso antes de la implementación plena.

Argentina logró agotar rápidamente algunos de los nuevos cupos de exportación habilitados por el acuerdo, como ocurrió con los huevos, mostrando que determinados sectores cuentan con capacidad para responder de inmediato cuando aparecen incentivos comerciales.

En otros casos, el país incluso consiguió ampliar su participación aprovechando dificultades transitorias de competidores regionales, como ocurrió con determinadas cuotas administradas por la Unión Europea.

Son señales que muestran que existe oferta exportable, aunque todavía limitada por problemas estructurales.

La verdadera competencia será dentro del Mercosur

El acuerdo también modificó el tablero regional. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay accederán al mismo mercado, pero competirán entre sí por captar inversiones, ampliar producción y transformarse en plataformas exportadoras.

La discusión ya comenzó en sectores sensibles como la carne, donde la distribución de cupos generó diferencias entre gobiernos y productores.

La disputa será todavía más intensa cuando las empresas internacionales deban decidir dónde localizar nuevas plantas industriales o centros logísticos para abastecer a Europa.

En ese punto, variables como estabilidad macroeconómica, infraestructura, presión tributaria, disponibilidad energética y costos laborales probablemente pesen más que el propio tratado comercial.

El acuerdo también es una competencia por las inversiones

Uno de los aspectos menos visibles del nuevo escenario es el paquete financiero que la Unión Europea busca desplegar paralelamente al acuerdo comercial.

A través de la iniciativa Global Gateway, Bruselas pretende movilizar recursos destinados a infraestructura, energía, conectividad, transporte, innovación y proyectos estratégicos en América Latina.

La lógica es clara. Europa entiende que abrir mercados no alcanza si los países no cuentan con rutas, puertos, redes eléctricas o infraestructura suficiente para incrementar sus exportaciones. Por eso el financiamiento aparece como un complemento del tratado.

Para la Argentina, esto abre oportunidades en sectores vinculados con Vaca Muerta, transmisión eléctrica, puertos, logística, minería y minerales críticos, aunque el acceso a esos recursos dependerá de la calidad de los proyectos y de la capacidad para estructurarlos bajo estándares internacionales.

Francisco Marotta

Vaca Muerta, litio y la transición energética

La agenda energética ocupa un lugar central en la estrategia europea. El Viejo Continente necesita diversificar proveedores de gas, litio, cobre y otros minerales esenciales para la transición energética. Y la Argentina reúne varias de esas condiciones.

Vaca Muerta aparece como un activo estratégico para abastecer la demanda energética, mientras que el desarrollo del litio y el cobre posiciona al país dentro del mapa mundial de minerales críticos.

Pero el interés europeo también incorpora nuevas exigencias. Los proyectos deberán responder crecientemente a estándares ambientales, de sostenibilidad y trazabilidad, aspectos que ya forman parte del proceso de evaluación de inversiones.

Los límites que también impone Europa

El tratado no elimina las diferencias regulatorias. Por el contrario, la Unión Europea mantiene exigencias vinculadas con sustentabilidad, deforestación, trazabilidad, emisiones y cumplimiento ambiental que continuarán condicionando el acceso al mercado.

Para algunos sectores industriales y agropecuarios, esas exigencias representan uno de los principales desafíos de los próximos años.

En ese contexto, la adaptación tecnológica puede convertirse en un factor tan importante como la reducción de aranceles.

Una oportunidad que no garantiza resultados

El acuerdo Mercosur-Unión Europea ofrece un marco inédito para ampliar exportaciones, atraer inversiones y diversificar mercados. Pero no resuelve por sí solo los problemas de competitividad.

El costo logístico, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la presión tributaria, la disponibilidad de financiamiento y la productividad seguirán determinando la capacidad exportadora del país.

La verdadera diferencia entre los ganadores y los perdedores la marcará la velocidad con la que cada economía logre adaptarse.

Después de 25 años de negociaciones, la pregunta ahora es si la Argentina será capaz de convertir una ventaja comercial histórica en una transformación productiva de largo plazo.