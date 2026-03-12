Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre participó en la cumbre empresaria y financiera en Nueva York y aportó su visión de cuanto sucede hoy. Fue en el piso 15 del Bank of America sobre la Sexta Avenida donde recibió a El Cronista pocas horas antes de tomar el avión de regreso. -¿Qué balance hace del Argentina Week? El “Brazil Week” se realiza desde hace varios años y es un evento de una semana que copan Manhattan. Haber hecho el “Argentina Week” en el primero lugar es poner en el mapa más allá de lo que Milei representa para el mundo. Que estén acá los empresarios argentinos, los norteamericanos que ven con interés al país y el Gobierno que explique la revolución que ocurrió en Argentina es muy positivo y me llena de optimismo. Por ello la inversión anunciada hoy apostando al país y al crecimiento del comercio electrónico. -¿Cómo observa la cotización de las acciones y los bonos de Mercado Libre? En los últimos 7 años todos los trimestres crecimos más de 30%. Habla de las oportunidades que tenemos en e-commerce y fintech pero también de la ejecución que venimos dando. Una de las cosas que hablamos con el mercado es que nosotros invertimos para el largo plazo. De hecho el año pasado nuestro margen cayó pero fue por una decisión nuestra de invertir para crecimiento dando más free shipping o envíos gratis en Brasil. La última emisión de deuda la hicimos a una tasa de poco por debajo de 5%, Mercado Libre pasó a ser “Investment grade” por las tres agencias de calificación, algo que es muy poco frecuente en América latina. Colocamos un bono a fin del año pasado por u$s 700 millones en parte para refinanciar el que estaba venciendo en enero pero otra parte era para fondear inversiones, con lo cual entramos en la categoría de “investment grade”. -¿Cómo les impacta la Inteligencia Artificial? Venimos utilizando la IA hace varios años principalmente dedicada a prevención de fraude y análisis de créditos. En los últimos años, con todo lo que es IA generativa, empezamos a hacerlo mucho más para optimizar costos. Tenemos 20.000 desarrolladores que la usando ya y son mucho más eficientes en la forma de programa, ya con 40% del código que sacamos ya tiene fue hecho con herramientas de IA. Sí es si reemplaza o potencia los brazos, sin duda potencia. -¿Cómo afecta y que perspectivas ve por la guerra en Medio Oriente? Puede hacer encarecer algunos insumos para nuestra red de logística, pero desde otra perspectiva lo más importante es la gente moviéndose al mundo online. Tenemos la suerte de que la macro juegue poco, tiene algún efecto, pero al final del día el movimiento de gente a lo online es lo que más nos empuja. Cuando ves la penetración del comercio electrónico en Latinoamérica, de 15% comparado con 25% o 30% en Estados Unidos, 35% o más en China. Nuestro desafío es cómo hace para mover más gente online, cómo tener o llevar más productos a la plataforma, mejores medios de pago. Por eso estamos saliendo, en lo posible con entregas más rápido, más baratas y eso hace que la gente se mueva online y es lo más importante para nosotros.Tenemos la suerte de que la macro juega poco y tiene algún efecto pero al final del día el movimiento de gente online es lo que más nos empuja, de lado del commerce y en el mundo fintech. -¿Cuándo se harán banco en Argentina? Estamos aplicando a una licencia bancaria y esperamos que la misma salga en los próximos meses. No debería cambiar mucho la estrategia respecto a lo que estamos haciendo, dando mejores productos para los usuarios. Nos permitirá ser más flexibles al momento de dar ciertos productos.