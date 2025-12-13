En esta noticia El doble esquema que el Gobierno quiere eliminar

Tras regresar de su viaje a Oslo, en Noruega, el presidente Javier Milei firmó el proyecto de la “Modernización Laboral”, que ya fue enviado al Congreso de la Nación y que el oficialismo aspira a tener aprobado antes de fin de año, durante las sesiones extraordinarias.

Si bien el eje del proyecto es la “modernización” del mundo laboral, en su redacción se incluyeron también una serie de incentivos fiscales para promover el empleo y reducciones tributarias para aliviar la presión impositiva.

Entre ellos se encuentran dos modificaciones clave que tendrían impacto en el mercado inmobiliario, con la quita de impuestos para la compraventa y alquiler de propiedades.

“Se introducen adecuaciones que permiten eliminar distorsiones y simplificar el tratamiento aplicable a personas humanas, al eximir -desde el 1° de enero de 2026- los resultados de enajenación de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles“, detalla la normativa.

En materia de alquileres, la iniciativa propone eximir del impuesto a las Ganancias a los ingresos generados por la locación de inmuebles destinados a vivienda única, una medida que busca incentivar a los propietarios a blanquear sus contratos y ampliar la oferta formal de viviendas en alquiler, contribuyendo así a mejorar el acceso habitacional de la población.

Por otro lado, el proyecto contempla beneficios específicos para las operaciones de compraventa inmobiliaria realizadas por personas humanas.

A partir del 1° de enero de 2026, quedará exento de Ganancias la venta de casas, departamentos y terrenos efectuada por individuos, eliminando así una carga tributaria que históricamente ha desincentivado las transacciones formales.

Hasta julio de 2024 existía un doble esquema impositivo para este tipo de operaciones: el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) del 1,5% para inmuebles adquiridos antes del 1º de enero de 2018, y el impuesto cedular del 15% para los adquiridos después de esa fecha.

En julio de 2024, con la Ley de Bases (ley 27.743), se eliminó el ITI, dejando a los inmuebles adquiridos antes de 2018 libres de impuesto, mientras que los adquiridos después de esa fecha quedaron únicamente bajo el esquema cedular del 15%

Ahora, con el nuevo proyecto de reforma laboral, el Gobierno propone eliminar también el impuesto cedular, lo que haría que las ventas de inmuebles queden completamente libres de impuestos a partir del 1º de enero de 2026.

El capítulo del proyecto que propone modificaciones en diferentes tributos también incluye la eliminación de diversos Impuestos Internos, como el que se aplica a Bienes Electrónicos o Bienes de Lujo, la reconfiguración del Impuesto a las Ganancias para Sociedades y la Creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), entre otras.