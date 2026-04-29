Trabajar en domingos o días de descanso se ha convertido en una realidad habitual en muchos sectores. Sin embargo, lo que muchos trabajadores desconocen es que no siempre deben cobrar lo mismo que en una jornada ordinaria. La legislación laboral es clara: trabajar en domingos o días de descanso puede implicar una compensación. Esta puede traducirse en un plus salarial o en un día libre equivalente. El marco legal lo establece el Estatuto de los Trabajadores, que regula tanto el descanso semanal como las condiciones en las que una empresa puede exigir actividad en festivos. El Estatuto de los Trabajadores fija que todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal mínimo de día y medio ininterrumpido. En la mayoría de los casos, este descanso incluye el domingo. Esto convierte al domingo en un día protegido dentro de la jornada laboral. No obstante, la norma permite excepciones cuando la actividad empresarial lo exige. Sectores como la hostelería, el comercio o la restauración funcionan precisamente en esos días. Por eso, trabajar en domingos o días de descanso no es ilegal, pero sí está regulado. En el caso de los menores de edad, la protección es mayor. El descanso semanal debe ser de dos días completos e ininterrumpidos, lo que refuerza el carácter especial de estos días. La clave está en la compensación. Cuando un empleado trabaja en domingos o días de descanso, la empresa debe responder con una retribución específica. Si el trabajo es ocasional, existen dos vías claras. Por un lado, conceder un descanso compensatorio equivalente al tiempo trabajado. Por otro, pagar un plus salarial. En estos casos, la normativa permite que ese trabajo se abone con un incremento del 75% sobre la hora ordinaria. Esto significa que trabajar en domingos o días de descanso puede suponer cobrar más o trabajar menos en otro momento. La ley reconoce ambas opciones como válidas. No todos los trabajadores reciben la misma compensación. Aquí es donde entra en juego el convenio colectivo, una pieza clave en la regulación laboral. Cuando trabajar en domingos o días de descanso forma parte habitual del puesto, el escenario cambia. En estos casos, esos días pueden estar ya incluidos en el salario. Esto implica que no siempre existe un derecho automático a un plus salarial adicional. Todo depende de lo que establezca el convenio aplicable. El convenio puede fijar un complemento por festividad, un recargo específico o incluso descansos adicionales. Las empresas están obligadas a cumplir estas condiciones sin excepción. La normativa laboral deja poco margen de interpretación. Trabajar en domingos o días de descanso sin compensación puede suponer un incumplimiento. El Estatuto de los Trabajadores establece que estos días deben estar regulados y, en muchos casos, retribuidos de forma especial. Esto significa que un trabajador puede reclamar si no recibe ni plus salarial ni descanso compensatorio cuando corresponde. En un contexto donde cada vez más sectores operan en festivos, conocer estos derechos resulta clave. Trabajar en domingos o días de descanso no es una excepción sin reglas: es una situación que la ley protege de forma explícita.