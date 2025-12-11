El Gobierno regulará los fondos de despido y espera un gesto de las Obras Sociales
El Ejecutivo prevé reglamentar las inversiones del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y espera que las OO.SS. absorban un porcentaje de los aportes que se le destina. Cómo funcionaría el sistema y cómo impacta a trabajadores y empresas
A partir del año que viene los bancos estarán dividido en dos grupos según su tamaño y volumen de negocios. Dentro de los parámetros aplicados se considerará el volumen de créditos y depósitos. Las entidades deberán adaptarse a las normas de Efectivo Mínimo de inmediato