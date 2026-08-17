El vinagre blanco se convirtió en una de las alternativas naturales más elegidas a la hora de limpiar la casa sin tener que recurrir a químicos.

Si bien sus principales usos se destinan a la limpieza del inodoro y la cocina, un truco casero se volvió sumamente popular que es rociarlo en la entrada de la casa.

Por qué recomiendan rociarlo en la entrada de la casa

La clave del vinagre es su capacidad para funcionar como barrera repelente . Su aroma intenso funciona como un inhibidor natural para las plagas domésticas.

Hormigas, arañas y hasta cucarachas suelen evitar las zonas donde detectan el olor, lo que la convierte en una alternativa práctica libre de químicos en los accesos principales.

Además de la entrada, puede ser aplicado en otras zonas como los marcos de la puerta y los rieles de la ventana para alejar a los insectos.

Por qué recomiendan hacerlo los lunes

Rociar vinagre los lunes es una práctica muy común entre quienes siguen la filosofía china del Feng Shui. Es un ritual contemporáneo porque en la disciplina la puerta es la “boca del qi”, es decir uno de los puntos donde la casa recibe e intercambia energía con el exterior.

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De esta manera, se presta especial atención a que esté limpia, despejada y en buen estado. Una puerta rodeada de suciedad, objetos rotos y bolsas es interpretada como un obstáculo para el paso de la energía.

Suele rociarse los lunes porque representa el comienzo de un nuevo ciclo semanal. Incluso, algunos recomiendan hacerlo el primer día del mes, tras una discusión, luego de mudarse, tras recibir visitas o cuando el ambiente se siente “cargado”.

Cómo hacer el truco correctamente

Ya sea para la limpieza del hogar o la limpieza energética, solo bastará cargar un rociador con vinagre y agua. Se aconseja aplicarlo en: