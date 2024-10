Liberaron 10 mil mosquitos rojos para combatir la proliferación del Aedes aegypti

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria (ISCAMEN) de la provincia de Mendoza creó un mosquito rojo para combatir al mosquito que transporta el virus del dengue. La intención es utilizar una técnica llamada "insecto estéril" y ya liberaron la primera prueba en la ciudad de Guaymallén, ¿En qué consiste?

Con el comienzo del calor, la proliferación de mosquitos del dengue va en aumento y en la provincia que lidera Alfredo Cornejo ya comenzaron con un operativo para erradicarlos a través de la liberación de 10.000 mosquitos macho Aedes aegypti estériles.

Esto tiene como objetivo que al copular con las hembras silvestres no dejarán descendencia y así se interrumpirá el ciclo biológico. Los mosquitos de laboratorio, al ser irradiados con rayos gamma, no pueden reproducirse y por lo tanto no se propaga la enfermedad del dengue.

A pesar de ello, debería demostrarse la eficiencia de la técnica que está en evaluación también en Estados Unidos, Brasil y México.

Dicha técnica se entiende como un tipo de control biológico que propone la utilización de insectos para controlar su propia población. Los mosquitos serán rojos porque es el elemento que usan los investigadores para diferenciarlo de los silvestres y se pide a los mendocinos que si los ven no los maten para permitir cumplir el objetivo de los investigadores.

La primera liberación ocurrirá en el barrio de Bermejo, en la localidad de Guaymallén en Mendoza. Los ensayos en curso forman parte de una investigación para evaluar si la técnica tiene un efecto beneficioso para bajar las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti.

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria es público y tiene por objetivo institucionalizar los mecanismos para proteger y acrecentar el patrimonio agroecológico provincial.



En septiembre el organismo firmó un llamado a licitación por casi $50 millones para comprar insumos que se usarán con el fin de combatir la mosca del mediterráneo.