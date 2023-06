Melconian explicó su plan económico para 2024 y reveló la clave para que funcione: "Será vital que ..."

Cotizaciones relacionadas

El economista Carlos Melconian brindó una exposición frente a los representantes de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), donde describió cómo sería un plan económico para lograr estabilidad y crecimiento en Argentina. Esto además de profundizar cuáles serán los requisitos clave para lograr " los resultados que traigan institucionalidad", según afirmó.

Melconian realizó una serie de conferencias junto al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, con el que diseñó un plan tanto económico como institucional para el país desde la Fundación Mediterránea. Todo con el objetivo de poder presentárselo a los candidatos que disputarán las elecciones este año.

"Hay un fracaso de la democracia para mostrar resultados económicos, y esta limitación ha impedido el progreso social equitativo. Se generó un círculo vicioso en que los malos resultados empujan nuevamente a un deterioro institucional", consideró el economista durante su exposición frente a los banqueros.

Melconian explicó su plan económico para 2024 y reveló una condición clave para que funcione: "Va a ser vital"

Melconian también detalló que en la actualidad "se están blanqueando los problemas, es lo que denominamos la primera transición. Es importante que el debate público discuta temas como el déficit fiscal, planes sociales, servicios públicos, los trajo la realidad a los problemas".

La propuesta económica de Melconian

El economista, que fue presidente del Banco Nación en la gestión de Mauricio Macri pero se muestra cercano a distintos partidos políticos, describió que este proceso de "concientización de la sociedad es la transición filosófica y cultural que comunicacionalmente debe prender en la sociedad".

En esta primera transición que será hasta las PASO, Melconian se preguntó: "¿Cómo será la transición post PASO?, ¿Será colaborativa o tortuosa?, ¿Se discutirán los temas principales?". Sobre todas estas incógnitas remarcó que " la madurez y el patriotismo de los dirigentes va a ser vital".

Melconian adelantó los cambios que se vienen en la economía y lanzó un oscuro pronóstico si gana Milei

La segunda transición a la que apuntó Melconian en su presentación va hasta el cambio de Gobierno en diciembre. Mientras que la tercera etapa comienza con esa nueva gestión, y la aceptación de las medidas desde la sociedad: "No es automático, no es lineal, no es instantáneo".

"Este plan es absolutamente disruptivo, pero porque plantea volver a la tabla del dos, a la lógica, pero con Banco Central, no se preocupen", remarcó el economista frente a los banqueros que escucharon su visión sobre el futuro del país. Fue con una clara alusión para despegarse a las ideas de Javier Milei, quien propuso "prender fuego" el BCRA.

Por último, Melconian llamó a romper la grieta y analizó que "se hace necesario hablar con todos, cuesta hacer equilibrio, buscar consensos empuja a identificarse con un lugar, hay que juntar a todos, sino será de difícil implementación".

El economista realizó una serie de charlas en las que se incluye la de ADEBA, donde presentó su plan diseñado junto a Lorenzetti. En estas disertaciones Melconian apunta a llevar un orden tanto económico como institucional, de cara a un futuro gobierno con los desafíos que se le presentarán en torno a la gestión y a la gobernabilidad.