El dólar mayorista cae 0,85% hasta los $ 1394 y el minorista Banco Nación opera sin cambios en $ 1420 en la jornada. Esto se da en una jornada marcada por la aprobación de la reforma laboral y a la espera de los anuncios del Gobierno de levantamiento de nuevas capas del cepo. El mercado mira con sorpresa esta dinámica dado que, en diciembre, cuando Bausilli anunció este plan, en combinación con el nuevo mecanismo de actualización de bandas, el supuesto de base era que el dólar iba a subir. Sucede todo lo contrario y eos no es magia. Lo que hace el Gobienro es comprar dólares con emisión monetaria del Banco Central, por un lado, y por otro, absorbe pesos para financiar al Tesoro.