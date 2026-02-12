Durante la madrugada del jueves 12 de febrero el Senado dio media sanción a la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional con 42 votos a favor y 30 en contra. La nueva norma establece cambios clave en los derechos de los trabajadores en materia de vacaciones, indemnizaciones y banco de horas, entre otros. El proyecto de ley indica que los empleadores deberán: Otro de los puntos claves que busca el Gobierno nacional es terminar con la llamada “industria del juicio”. De esta manera, se propone una reducción en la base del cálculo. No se tomará más en cuenta conceptos como aguinaldo, propinas o premios. En la misma línea, se impone un tope salarial como base remuneratoria, la cual no podrá exceder 3 veces el salario promedio mensual que indica el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Con el objetivo de desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. Las cuotas podrán ser pagadas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas en caso de grandes empresas y 12 para PyMES. Respecto al financiamiento de las indemnizaciones, el proyecto de la Reforma Laboral propone la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleados con el aporte obligatorio y mensual de las contribuciones patronales. El porcentaje se ubica entre el 1% para las grandes empresas, y en el 2,5% para las PyMES. Su administración estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores. El proyecto de ley también contempla la creación de un banco de horas. El mismo habilita al trabajador a acumular tiempo adicional en días con alta carga laboral compense mediante: EL acuerdo deberá ser voluntario y escrito. La Reforma Laboral indica que los salarios deben ser pagados en: A su vez, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, el cual puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. También, se eliminaría la posibilidad de pagar los suelos a través de billeteras virtuales. Solo se podrá hacer los depósitos en entidades bancarias.