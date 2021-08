Melconian auguró que habrá acuerdo con el FMI, pero que igual Argentina "la va a pasar para la miércoles"

El ex presidente del Banco Nación durante parte de la gestión macrista, Carlos Melconian, dialogó con Romina Manguel en su programa de A24 donde analizó la situación económica del país y manifestó sus opiniones respecto al futuro de la Argentina.

Carlos Melconian: "Las chances de Argentina son del 2023 plus"

En principio, comenzó respaldando una frase que ya ha sostenido más de una vez: "Si no llegaba la 'santa soja', esto volaba por los aires" , en referencia al alto precio de los commodities a nivel internacional que aportaron ampliamente a las arcas estatales a través de las retenciones al campo, un elemento que -según el economista- "salvó" a la Argentina de entrar en default .

No obstante, Melconian aclaró que, en realidad, todos los días se devalúa el peso en el país: "Han devaluado desde el primer día todos los días, ahora han desacelerado ciento por ciento por un motivo electoral pero el año pasado que la inflación fue del 37%, la devaluación fue del 41%", consideró el ex funcionario, a lo que agregó que "sos pobre un poquito más todos los días, no de un día para el otro" .

Respecto a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para saldar la deuda argentina, Melconian se mostró seguro de que "va a haber un acuerdo" ya que considera que es la única opción que tiene el país para no recurrir a una devaluación: "Para mantener determinada prolijidad vas a estar obligado a ir a hacer un acuerdo con el Fondo ", aseveró.

Ante esto, el economista recordó que " en 2022 vence en marzo, en un mes, lo que todo el 2021 y después vencen 4 marzos , que son 20 mil, y después otros 20 mil el otro año", por lo que la Argentina no tiene más opción que llegar a un acuerdo con la entidad financiera o entrar en default ante la falta de dinero para saldar la deuda.

Por lo pronto, respecto al pago de este año que le corresponde al FMI, Melconian destacó el rol de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el organismo internacional otorgó a todos sus países miembros a causa de la pandemia y que suponen un extra de u$s 4350 millones en las arcas del Banco Central .

"En el 2021 te salvaron las castañas del fuego los Derechos Especiales de Giro del FMI. A argentina le dijeron ‘tomá, ¿cumplís años? te regalo esta botella de agua (por los DEG)' y vos cuando la semana que viene yo cumplo años me regalás la misma botella , eso son los DEG", ilustró el antiguo presidente del Banco Nación utilizando una de las botellas de agua que tenía sobre la mesa para ejemplificar los Derechos Especiales de Giro y como Argentina los devolverá al organismo para pagar parte de su deuda este año.

Así, Melconian sí considera que se llegará a un acuerdo con el FMI pero que, en el medio, la Argentina la pasará "para la miércoles" porque "se paga el costo de todo eso y no se lucra, se te derrumba la inversión, tenés 50% de inflación que no nació de un repollo y que, para ser justo y subjetivo, es un proceso acumulativo ", indicó en una posición más comprensiva hacia el oficialismo.

Por otro lado, al referirse al gasto público de la gestión actual, criticó: "Hay 15 puntos más de gasto público que cuando asumió Néstor Kirchner con más pobres, terminemos con esa falacia de que el aumento del gasto público ha llevado a una mejor calidad de vida de los argentinos, lo único que elimina la pobreza es el crecimiento económico", aseveró Melconian.

En esta línea, pidió a la clase política que "se ponga las pilas" ya que él opina que no se puede resolver esta situación sin un "cambio de régimen, acuerdo en la política, profesionalidad y honestidad, consistencia de un programa y la factibilidad de su implementación ".

" Hay que recuperar la idea básica de que esas cosas conducen al bienestar, no al ajuste , y eso lo tiene que hacer la clase política", manifestó, momento en el que ilustró con la situación de Perú como ejemplo de un país con políticas económicas más estables, donde, aunque asumió un gobierno de izquierda, "el presidente en el Banco Central tiene 15 años en el cargo" .

"Si es honesto (el presidente del Banco Central) es la profesionalización de una cosa en la que 1 más 1 es 2, ¿por qué quieren que 1 más 1 sea 3? ", agregó el economista.

Finalmente, se refirió a las elecciones legislativas de este 2021, y aseguró que " son las más relevantes de la democracia porque tiene que poner un límite y decir qué opina la gente de toda esta introducción (del Gobierno, sus primeros años)", opinó Melconian.