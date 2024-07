Mejora del dólar blend: las señales que esperan los productores para liquidar

La suba del dólar blend por el alza del CCL no termina de traducirse en un aumento de la liquidación de la cosecha. Los dólares paralelos atraviesan su segundo mes de volatilidad y el contado con liquidación se mantiene en torno a los $1.400.

El CCL desde el 17 de mayo, cuando empezó a pesar más la presión sobre el tipo de cambio, subió $288. Dada la composición del dólar blend (20% al contado con liquidación y 80% al oficial), este también registró alzas significativas: así pasó de ubicarse en $926 en esa fecha, a alcanzar los $1.009 este miércoles.

Granos sin vender

Según la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) restan 34.954 millones de toneladas de soja por vender, lo que significa que el 73% de la producción no fue comercializada aún. Este porcentaje se ubica muy por encima de los valores registrados en 2023 (57%), 2022 (56%), 2021 (51%) y 2020 (48%). En el caso del maíz, las toneladas sin vender ascienden a las 7.238 millones, lo que refleja el menor porcentaje sin vender en los últimos 5 años.

Según el análisis de Fundación Encuentro, el escenario de la liquidación puede empeorar ante los menores precios internacionales de las materias primas que están un 21% por debajo de los registrados en 2023.



El tema es la competitividad

Desde Fundación Encuentro subrayaron que la apreciación real es el factor que "más preocupa dentro y fuera del Gobierno", porque luego de la devaluación de diciembre, "el tipo de cambio real cercano a los niveles pre devaluación es incluso menor al de agosto, cuando el FMI forzó un ajuste del 30%". Según estimaron, ese tipo de cambio hoy sería de $1.150.

Agregaron que, junto con la inflación, esto representó una pérdida de competitividad en la economía argentina, que se sumó a la caída de los precios internacionales. Según consideraron, el productor argentino recibe hoy un 42% menos en términos reales de lo que recibía en noviembre de 2023.

La suba presiona las expectativas

La suba del CCL, contrario a mejorar el atractivo del blend, presiona sobre las expectativas ya que empuja la brecha. En lo que va del año, el CCL sube un 42% mientras que la inflación registra un alza del 71,8% hasta mayo, que es el último dato disponible. Mientras tanto, la brecha se ubica por encima del 50%.

El presidente Javier Milei reveló en su cuenta de X, consultado sobre el levantamiento del cepo, que "se tienen que dar tres condiciones". "Terminar con los pasivos remunerados, terminar con los PUTs y la convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual". Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central y los primeros datos de consultoras privadas, la inflación en junio verá un rebote respecto de mayo.

Se tienen que dar tres condiciones en conjunto...

Terminar con los pasivos remunerados

Terminar con los PUTs

Y convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual... — Javier Milei (@JMilei) July 9, 2024

Esto apunta contra una de las mayores expectativas de los productores, que veían con esperanza un pronto levantamiento del cepo para mejorar la rentabilidad.

"Todavía hay un alto nivel de incertidumbre", dijo la especialista en agronegocios Paulina Lescano y agregó: "El productor que no vendió hasta ahora, no va a vender porque suba un poco el CCL mientras que la brecha sigue alta o ampliando. Si la brecha sigue alta y agrandándose, es menos incentivo para vender". Sin embargo, destacó que seguirán habiendo ventas para cubrir necesidades financieras y para producir, pero no espera que se traduzca en grandes ventas.

El consultor en agronegocios Pablo Adreani, consideró que tampoco ve una mayor liquidación: "Cada día o semana que pasa el dólar 80:20 es cada vez más alto. Por el crawling peg del 2% mensual y por la mejora del CCL por la incertidumbre cambiaría. El productor no espera que suba para vender, espera la salida del cepo y el Gobierno no es claro sobre la salida del cepo. Entonces cada día que pasa, el dólar oficial sube y la incertidumbre cambiaria hace que el blue toque máximos y lo acompañe el CCL. Entonces el productor tiene una doble mejora. Hasta que no salgan del cepo, va a seguir esta incertidumbre, y para eso necesita conseguir 10 o 15 mil millones de dólares".

El analista Guillermo García abona a esta hipótesis pero sostiene que el impacto del CCL es limitado y que "la mayor crítica es por el crawl". "Mejoró la situación al subir la brecha, pero el productor espera la unificación cambiaria y la salida del cepo en 2024, pensando un dólar de convergencia entre los $1000 de hoy y el CCL en $1400".

El analista Gustavo Ber ofrece una alternativa: según su análisis, la última corrección alcista puede "favorecer una mayor liquidación a partir de la continuidad del blend y la estrategia del crawling peg. Creo que podría transitar una etapa de mayor calma tras el último acelerado reacomodamiento y ante perspectivas de mejora en las tasas reales y continuidad en la desinflación".