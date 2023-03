"Me parece...": el duro dardo de Larroque al deseo de reelección de Alberto Fernández

Andrés "Cuervo" Larroque cargó nuevamente contra Alberto Fernández por su deseo reeleccionista e insistió en "romper la proscripción" de Cristina Kirchner para que la vicepresidenta compita en las próximas elecciones.

"Ese esfuerzo que hacen compañeros de nuestro espacio de querer confundir, no tiene ningún tipo de sentido o raya con la canallada, está claro que hay una proscripción. Cristina lo explicó con total claridad, aclaró que no había renunciamiento sino una proscripción", dijo el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires quien apuntó , sin nombrarlo, contra Aníbal Fernández.

Larroque aseguró que "Cristina es inocente" y que la causa Vialidad "es absolutamente forzada" y la condena busca impedir su candidatura. "Más allá que después Cristina determine lo que quiera, como militantes no podemos permitir que los grupos de poder quieran obturar quien puede y quien no puede ser candidato", argumentó su postura.

Para Larroque, el Frente de Todos (FdT) enfrenta "un sistema de poder", lo debe hacer "con el mayor nivel de acumulación" y la persona que lo garantiza es Cristina Kirchner.

"No tiene sentido perdernos en discusiones secundarias. Hay que plantear con toda la fuerza que Cristina tiene que ser candidata y llegado el momento se verá, pero siempre con una Cristina empoderada y fortalecida", lanzó.

Dardos contra Alberto Fernández

"Hoy si me traen una persona que votó al Frente de Todos en 2019 y dice que está contenta yo le doy un premio, creo que nadie está contento con la situación. Las elecciones no se ganan planteando atenuantes, sino generando esperanza", manifestó el dirigente.

Y agregó: "Podemos encontrar un montón de situaciones complicadas que le tocó enfrentar al Presidente y hay que ser justos, pero también se hicieron cosas mal que nos llevaron a la derrota del 2021 y a una situación muy compleja hoy".

Al ser consultado sobre los deseos reeleccionistas del actual presidente, Larroque dijo con ironía: "Alberto tiene un rol para jugar, no creo que sea el de ser candidato y mucho menos en una PASO, me parece surrealista", cuestionó.

Y explicó: "En el peronismo, si el Presidente hizo las cosas bien se da de hecho que reelige y yo estaría pegando afiches por la reelección de Alberto y no está eso, no se observa, no se palpita. Seamos humildes, todos. Alberto y todos deberíamos pensar cómo generamos la mejor oferta electoral. El tiene un rol en lo que viene, hay que buscarlo".

Sus críticas al Presidente

Consultado sobre si Cristina Kirchner le pidió que disminuya las críticas al Presidente, Larroque fue claro.

"Sabe lo que pienso, no prende la mecha pero respeta nuestro pensamiento. Ella dijo agarren el bastón de mariscal y acá estamos. Ella necesita ver una dirigencia política que se compromete con un programa de transformación", expresó.

Y concluyó: "No hay mayor daño para el peronismo y mayor ayuda para el enemigo que no recuperar el salario, el ingreso, el poder adquisitivo".