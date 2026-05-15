La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 14 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con la sorpresa señala cambios inesperados y noticias que alteran la rutina, a menudo anunciando oportunidades imprevistas. También refleja tu actitud ante lo desconocido: apertura y curiosidad, o inquietud y necesidad de control. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.